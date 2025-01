Desplaza Ahued a Zepeta en control de Morena

Es una realidad la tensión que se vive al interior y exterior de los partidos políticos en Veracruz al acercarse la toma de decisiones en la elección de candidatos.

Se sabe, por ejemplo, que en el caso de Morena, el Verde y el PT -como integrantes de la alianza- es tal la presión en la mesa de negociaciones que es casi un hecho que las decisiones finales recaerán en las dirigencias nacionales, en coordinación directa con Ricardo Ahued, como responsable de la política interna del gobierno de Rocío Nahle García.

Las versiones son que no confían en Esteban Ramírez Zepeta, por sus pifias y por sus negocios en torno a las candidaturas. Y es que se afirma que oferta las mismas como si se trata de su negocio personal, provocando divisiones e inconformidades en todo el estado.

En Alvarado y Veracruz puerto cobra especial relevancia el hecho porque el líder morenista busca imponer a toda costa a dos de sus clientes y patrocinadores. Se habla incluso que 100 mil pesos mensuales por cabeza bien valen la pena.

Sin embargo, a Zepeta no le ha caído el "veinte" de que Rocío Nahle no es para nada igual que su antecesor, a quien el dirigente le "comió el mandado" en muchísimas ocasiones.

Nahle no es Cuitláhuac. Punto. Así de sencillo.

Es por ello que a Pepín se le cayó la candidatura por el puerto de Veracruz que ya sentía en la bolsa. Lo mismo está por ocurrirle a Polo Deschamps en Alvarado, en donde ya se formó un frente común en su contra. Nadie lo quiere en La Generosa.

El surgimiento del movimiento "Unidad Alvaradeña", en donde se unieron la mayoría de los aspirantes de Morena, PV y PT para protestar por la imposición de Deschamps, no debe quedar como un simple grito al cielo. Debe tomarse con seriedad por las dirigencias de los partidos políticos y por quienes influyen en la toma de decisiones.

Es claro que a Polito y sus promotores se les está haciendo bolas el engrudo.

Pensaron que la tendrían fácil, pero ya vieron que no, por lo que ahora tendrán que enfilar sus baterías hacia otros municipios, porque en Alvarado simplemente no son queridos.

Sobre todo, que si el rechazo de los alvaradeños crece, el ruido de Bogar Ruiz con el PRI, y el divisionismo se acentúa en Morena, podría haber un ganón que sigue caminando con la bandera del PAN, Tavo Ruiz. Y eso sería muy frustrante para la autoridad local y seguro que no lo permitiría la jefa política estatal.

MUY EN CORTO

TREMENDO MISIL DE MC CONTRA LOS YUNES

El fin de semana, el periódico El Sol de México, publicó una amplia charla, exclusiva, con Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano, pero cobró fuerza en Veracruz, cuando uno de sus temas principales fue la multicitada y controvertida familia Yunes, expulsados del PAN, hasta la pasada administración del partido.

En ella, el ex candidato presidencial, por tratarse de su figura cobra realce sus declaraciones, pide a los veracruzanos tener cuidado, ponerse alertas por la amenaza que representa esa familia, es decir, en particular se refieren a los senadores hasta ahora, aún de Acción Nacional, los dos Miguel Ángel Yunes, Papá e hijo.

En la entrevista concedida a ese medio nacional, Maynez acusa a los Yunes de ser los principales saqueadores de Veracruz y de ser los perpetradores del nepotismo en el estado.

Álvarez Máynez además, por si muchos no conocieran la historia en Veracruz da cuenta que expondrá todos los detalles sobre Yunes Linares (el padre) y Yunes Márquez (hijo) para que vean la amenaza que representan.

"Los mismos que con el PRI y el PAN traicionaron a las y los veracruzanos y se aliaron con Morena para aprobar la Reforma Judicial, con tal de que les perdonaran todas sus acusaciones. No podemos permitir que le sigan haciendo daño a su estado. Llegó la hora de recuperar la grandeza de Veracruz", se lee en redes sociales, de donde se fundamenta el artículo del periódico del Grupo OEM.

Las versiones además según publicó este fin de semana el medio SDP Noticias, van en el sentido que los Yunes no tocarán candidatura alguna en Morena. Y es que como se sabe el próximo 1 de junio de 2025 se renovarán las 212 alcaldías de Veracruz.

En el proceso Morena ha sometido a encuesta la designación de la mayoría de sus candidatos en alianza con el Verde y el PT, y por supuesto donde encabezan solos la candidatura.

Lo anterior se basa porque la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha sido clara y contundente en el sentido de que las candidaturas en Veracruz fueron determinadas por encuestas, donde la misma población eligió.

Nada de cúpulas ni de dirección nacional para designar candidaturas, con ello, solo la militancia y los ciudadanos a través de ese método decidirán quién contenderá por cada presidencia municipal.

Hay quienes corren la versión, sin embargo, que los Yunes podrían apoderarse del PT, y a través de éste buscar hacer de las suyas, no obstante, pese a ello, difícilmente encontrarán cabida en las principales ciudades, donde ya la alianza está definida y donde ese partido no lleva mano, sino la lleva Morena que tiene firme dirigencia y liderazgo político que no permitirá ni un centímetro del ápice para los panistas o traidores del panismo.