Lorena Piñón está terminado de hundir al PRI en Veracruz

*Nos comentan que el lunes 27 de enero del presente año, estará en Xalapa de visita el líder nacional de PRI, Alejandro Moreno (Alito), donde se reunirá con la poca militancia que queda en el partido revolucionario. Ojalá esta visita sirva para que escuche a la militancia y le digan la realidad que está viviendo el PRI de Veracruz, y no lo engañen con alabanzas y mentiras que las cosas van bien, porque la verdad es otra (verdad Lorena Piñón).

*En la capital de estado (Xalapa), no debemos de perder de vista al empresario y amigo del pueblo, Román Moreno, la vaca pinta (ahora naranja), ya que va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xalapa; la verdad está sumando muchas corrientes políticas de diversos partidos y la sociedad civil en su proyecto por rescatar Xalapa. (Aguas).

La historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Veracruz, era seria y de trabajo. Durante muchos años hubo excelentes políticos forjados en el fuerzo de la política. Menciono algunos que fueron presidentes del comité estatal: Gonzalo Morgado, Amadeo Flores, Elizabeth Morales, Héctor Yunes, Manuel Ramos, Raúl Ramos, Carlos Brito, Adolfo Mota, Miguel Ángel Yunes, Edel Álvarez, Jorge Carvallo, Alberto Silva, Renato Alarcón, Silvio Lagos y un sin números de personajes, que se hicieron en la talacha política, pero ahora tristemente el Comité Directivo Estatal del PRI, está secuestrado nada menos que por una mujer soberbia y prepotente, que presume ser amiga personal de Alejandro Moreno (Alito) presidente nacional del partido, a quien por cierto le ha servido dos veces de comparsa cuando hay elección en el PRI nacional, por eso ha sido premiada como secretaria de gestión social del comité nacional, y dos veces diputada federal (donde a pasado de noche); es nada menos aquella muchacha que llegó a estudiar a Xalapa de su municipio San Rafael, donde por cierto no ha podido ser alcaldesa porque no la quiere el pueblo sabio, ella es la "artista Lorena Piñón" (porque sólo se la pasa tomándose selfis en todo los eventos que asiste y que ella no organiza). Se ha encargado de correr a la poca militancia que todavía cree en el proyecto del PRI con su actitud prepotente, quienes asisten al comité estatal, a pedir una audiencia con ella, los tiene horas a fuera de su oficina esperando entrar a verla, después de que logran entrar, empieza a regañarlos por todo porque sólo ella se cree perfecta, por esas actitudes los militantes salen de su oficina decepcionados y sin ganas de participar en el proceso interno del PRI; muchos prefieren renunciar o no entrarle a las próximas elecciones municipales. Así es la historia del partido hegemónico que existió en Veracruz, lástima que los delegados nacionales que están en el estado de parte del PRI nacional, no le hablan con la verdad a su presidente nacional, y así poner orden el CDE del PRI en Veracruz. (Lástima).

***Uno de los aspirantes a la candidatura para la presidente municipal por el partido MORENA, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, es el Lic. Víctor Manuel Peña Olavarrieta, una persona preparada para poder obtener la candidatura y así poder competir y ganar dicha alcaldía. Víctor Peña, es licenciado en derecho egresado de la Universidad Veracruzana, ha sido servidor público en diferentes dependencias: registro civil, registro público de la propiedad, poder judicial y juez municipal; tiene su despacho particular, está estudiando una maestría en derecho procesal, es padre de familia de tres jóvenes, su esposa (la maestra Sara), siempre está con él apoyándolo en todos sus proyectos profesionales. Por eso Emiliano Zapata debe de tener una persona preparada y con excelentes relaciones en los gobiernos federales y estatales, para poder facilitar los proyectos importantes para el ayuntamiento y crecer más en la parte económica. Con todas estas características, sin duda Víctor Peña, es la persona que le conviene a Emiliano Zapata para salir de su retraso en obras públicas, importantes para el municipio. Por todo eso "si te preguntan en la encuesta, Víctor Peña es la respuesta". (así de fácil).

***En Pánuco muy activos los aspirantes morenistas a la candidatura municipal: Eduardo "Man" Elizondo, Jeanette Martínez Étienne, Maritza González Ortíz, Nelson Rincón Cano, Octavia Ortega Arteaga y Oscar Andrade Franco. En caso de una imposición cupular de la esposa del alcalde Oscar Guzmán de Paz, Maritza González Ortiz, pudiera darse una desbandada guinda y marrón entre los diversos grupos del municipio. En el frente opositor, el PRI iría con Nora Elia Delgado Ibarra, MC con Mario Leal Gómez, y el PAN con Julián Hernández Reyna. Será una contienda electoral muy competida y pareja. En Pueblo Viejo, a la encuesta morenista, van la ex alcaldesa perredista, Reyna Enith Domínguez Wong, el Abogado Juan Pablo Hernández Lara y, la perfecta desconocida, María de los Ángeles Hernández Rodríguez, ex funcionaria del DIF, apoyada por la alcaldesa Valeria Nieto Reynoso y su cónyuge, el director estatal de CAEV, Luis Fernando Cervantes Cruz; por la oposición, todavía sin definir partido político, irá el ex alcalde perredista, Manuel Cuan Delgado... Bombazo político en El Higo, Veracruz. El fuerte aspirante a la alcaldía, el acaudalado empresario, Delfino Honorato Reyes, abandonó el PAN y hoy es el nuevo dirigente de MC en este municipio azucarero, con lo que el partido naranja se fortalece. PAN y PRI a la deriva y sin rumbo en tierras azucareras. Sin duda MC dará la batalla con posibilidades de triunfo a la coalición MORENA, PT y PVEM... En Tempoal, Veracruz, Paco Martín Meraz Arguelles, viaja en caballo de hacienda rumbo a la alcaldía, sin nadie que le haga sombra hasta este momento... La carretera Alazán-Canoas, está siendo bacheada de manera provisional mientras comienza su rehabilitación formal en fecha próxima, por fin dejará de ser oficialmente la peor vía de comunicación de nuestro país... El campo huasteco todavía continúa abandonado y olvidado por los gobiernos federal y estatal; promesas, planes y proyectos pero nada concreto aún... Se prevé una aguda crisis de agua para este año en esta región norte, no hubo inversión en infraestructura hídrica de prevención para la temporada de estiaje.

Nos leemos la próxima semana.