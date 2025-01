Aspirantes a las alcaldías, entre lo sublime y lo ridículo

Uno podría pensar que tanto el oficialismo, como la oposición, después de ver el ejemplo de la pasada elección, en dónde la hoy Gobernadora Rocío Nahle, dio cátedra de cómo hacer una campaña de propuestas serias y salir triunfante, los aspirantes a las alcaldías, seguirían esa hoja de ruta.

Pero lamentablemente no, al menos no muchos, me explico:

Por dar ejemplos mencionares con todo respeto, hay gente que piensa que cambiando tres veces de partido político en un solo proceso pre electoral va a convencer sobre su legítima intensión, al pueblo, hay otros que con billetes se quieren comprar su nominación, los más cínicos son las que en el pasado proceso electoral, insultaron con todo a Morena y a la gobernadora y ahora hipócritamente hacen precampaña colgándose de la vocación democrática de tal movimiento político, los más tristes son los que no ganarían ni en su cuadra una elección de jefes de manzana y participan, proponiendo disparates que provocan risa.

En el oficialismo la cosa va por el siguiente camino., el Yunismo se engulló de un bocado, cualquier posibilidad de democratización del PAN o del PRI, y si no mire usted el ejemplo de la conurbada Veracruz -Boca del Río, aunque lo difícil para ellos, será disfrazar a sus representantes que hoy despiden un tufo del clan, como aspirantes serios que no traicionen a medio camino a su electorado.

Lo he comentado y lo seguiré sosteniendo el oficialismo, tiene la victoria asegurada en esta zona, si y solo si, conjuga la siguiente fórmula, aprovechar el activo político que representa la figura y el trabajo de la Gobernadora Nahle, el amor del pueblo y el construir desde la precampaña un proyecto serio, con gente capaz y recoger el sentir y las necesidades del ciudadano.

Así las cosas, al menos en Veracruz y Boca, está la mesa puesta para la Maestra Rosa María y la Lic. Bertha Rosalía.

Es cuánto ...

