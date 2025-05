Beca Benito Juárez 2025: ¿quiénes reciben el pago retroactivo?

Miles de estudiantes recibirán un monto acumulado correspondiente a tres bimestres, tras los retrasos en la entrega de las Tarjetas del Bienestar.

El Gobierno de México ha comenzado a distribuir uno de los pagos más esperados de este año entre los beneficiarios de la Beca Benito Juárez: un depósito retroactivo que puede alcanzar los 5,700 pesos.

El pago está dirigido a estudiantes que, por razones ajenas a su voluntad, no habían podido recibir los apoyos correspondientes a los primeros meses del 2025 debido a demoras en la entrega de sus Tarjetas del Bienestar.

La medida busca subsanar los retrasos registrados desde enero y garantizar que todos los estudiantes elegibles reciban el respaldo económico contemplado por el programa federal. La entrega de este monto acumulado ya está en marcha y continuará de forma progresiva a lo largo de los meses de mayo y junio.

El depósito retroactivo está destinado exclusivamente a estudiantes inscritos en el programa Beca Benito Juárez que no lograron recibir sus pagos bimestrales a tiempo porque aún no contaban con la Tarjeta del Bienestar.

Los tres bimestres cubiertos por este apoyo extraordinario corresponden a:

Enero - febrero

Marzo - abril

Mayo - junio

De este modo, quienes no recibieron ningún pago durante este periodo podrán recibir un máximo de 5,700 pesos. No obstante, la cantidad concreta depende de la fecha en la que cada alumno obtuvo finalmente su tarjeta.

¿Cuánto te corresponde según cuándo recibiste tu tarjeta?

El monto que cada beneficiario recibirá varía en función del mes en que le fue entregada la tarjeta:

Si la recibiste en abril: debiste haber recibido un pago doble, que cubre los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.

Si la recibiste en mayo: recibirás un pago acumulado por los tres bimestres, es decir, un monto de hasta 5,700 pesos.

Este apoyo económico es un alivio importante para miles de familias que, por la espera, habían tenido que afrontar los primeros meses del año sin los recursos previstos por el programa.

¿Cómo consultar si ya recibiste el depósito?

Los estudiantes pueden revisar el estado de su pago ingresando su CURP en el Buscador de Estatus que está disponible en el portal oficial de Becas Benito Juárez:

https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx

Este sistema te permite saber si el dinero ya fue depositado, está en proceso o si todavía no ha sido programado. Se recomienda verificar con frecuencia el estatus para estar al tanto de cualquier cambio.

Si eres beneficiario y aún no has recibido tu tarjeta, no es necesario preocuparse. Las autoridades federales han confirmado que la entrega de plásticos continuará durante el mes de junio. En cuanto la recibas, se activará también el depósito de los pagos correspondientes a los bimestres que tengas pendientes, en un solo movimiento acumulado.

Por tanto, es importante estar al tanto de los llamados oficiales para recoger la tarjeta y no perder la oportunidad de acceder a los recursos que ya están autorizados.

La recomendación para todos los estudiantes beneficiarios es mantenerse informados a través de los canales oficiales del programa y revisar periódicamente tanto el calendario de pagos como el estado de su cuenta del Banco del Bienestar.

También es útil seguir las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para conocer anuncios sobre nuevas fechas, cambios o instrucciones especiales.