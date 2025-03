Chuchito y su teclado

En Alvarado, tierra de piratas y filibusteros, casi a punto de dar inicio la Tercera Guerra Mundial, porque a Chuchito, dice que le robaron su teclado dentro de la parroquia de la Santa Cruz con todo y partituras.

-Pero que lío compay Andrés, que el caso se convirtió en viral en las redes sociales.

Tras abandonar la Misa, pide perdón el Sacerdote de Alvarado a Dios, al Obispo y Feligreses.

El Sacerdote Bartolomé Paván Hernández, Párroco de la Iglesia Santa Cruz en Alvarado, dio a conocer su versión de los hechos que se le atribuyen, y pidió perdón por esta situación ocurrida, pues nunca fue su intención, esto tras los señalamientos que se le hicieran a través de las redes sociales, de abandonar la liturgia porque Chuchito, se presentó como el mismo “demoño” en el templo.

Y es que en la generosa un drama de esa condición se convierte en algo peor que el Watergate, por lo mismo el párroco, consternado y preocupado por el drama del extravió del teclado del famoso Chuchito, convocó a rueda de prensa en el conocido, Café del Portal, y exponer el caso que ya se encuentra en manos del Santo oficio del Vaticano.

El párroco, conocedor de la tierra alvaradeña, en donde por menos le aplican la montada al burro y su respectivo paseo a los osados, de inmediato informó del caso del supuesto robo del teclado de Chuchito, en donde en la investigación seguramente darán parte al FBI, la CIA y hasta al mismísimo Donald Trump, para impedir que el teclado con el tema de los aranceles se prendan las lupas, reflectores y rayos X de las aduanas, no sea que “camine” y se lo vayan a hacer “perdedizo” por aquellas latitudes.

También, en el mar de confusión y el deslinde del problema, no vaya a ser que se de la teoría famosa del nintendo del extinto procurador Jorge Carpizo, y evitar malos entendidos, o mejor dicho darle una bendición y el espaldarazo a Polo Deschamps, aspirante a la presidencia municipal de Alvarado, y que se duda de su autenticidad de tener la marca de origen, la gobernadora Rocío Nahle, le saludo para dar el mensaje de que “Polin”, ex alcalde de Medellín por el PAN y ahora anda con los colores de morena, la gente lo vaya a desconocer y es lo más seguro, porque como diría Juan Gabriel, acá en estos lares la gente no perdona o que se lo pregunten a Sarita Herrera, la famosa ex alcaldesa del fidelismo, que se encuentra guardada por causas atribuibles a la capital mundial donde sino es chisme es rumor, y si es noticia, es ley y por eso los problemas, son más grandes a los que provoca Donald Trump. Órale.

Y siguiendo con Chuchito y su teclado, que no tiene nada que ver con el Pulpo, Nelson Kanzela o de los Junior Klan, el padre para evitar problemas le dijo de armar una colecta y reponerlo para que se fuera con todo respeto a Chihuahua a un baile y dar solución al asunto tema de guión de telenovela.

El caso es que ventilado como si se tratara del padre Maciel o de algún otro asunto de igual similitud, el padre se vio en la necesidad de destituir de sus funciones al famoso Chuchito del coro y deje de armar tanto escándalo con el mentado teclado, que ahora dicen que nunca existió y hasta puede ser motivo de un exorcismo, porque a Chuchito lo bolsearon y no vaya a ser que al rato el tema sea puesto a debate y consulta nacional acorde a los tiempos morenistas y el temor de que Noroña, lo vaya a comentar en vivo en sus redes sociales y provoque una tempestad mayor. Orale.

Por lo pronto, el Papa Francisco, dio su bendición este domingo a los católicos del mundo desde el hospital Gemelly y se espera que pronto lo den de alta.

Además, para que de ser posible se forme una comisión o se levanten firmas para determinar la veracidad del misterioso “robo” del teclado de Chuchito, convertido ya en el caso de mayor importancia en la iglesia universal y hasta ya hay cadenas de oración para que de ser posible no vaya aparecer por este rumbo la Santa Inquisición en una tierra de Dios, de María santísima y también de pecado. Andale. Así las cosas.