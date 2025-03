Hasta el 2 de abril el registro ante el OPLE de los candidatos en Veracruz

*Mi solidaridad a la familia de mi amigo Eliseo Tejeda Olmos, excelente periodista, quien se nos adelantó en al camino celestial. ¡Amén!

*Magistrado Antonio Sobrevilla Castillo, Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, y Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón; asimismo, cuenta con Especialidad en Derecho Anticorrupción obtenida en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz en septiembre de 2024. En el ámbito profesional, cuenta con una destacada trayectoria dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, desempeñándose como Oficial Administrativo en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Xalapa, Veracruz; Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor de San Andrés Tuxtla, Segundo de Cosamaloapan, Cuarto de Minatitlán, Cuarto y Octavo de Primera Instancia en Poza Rica, Veracruz, este último, Especializado en Materia Familiar. Juez de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar por Oposición, en el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz. Actualmente, Magistrado adscrito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Su formación, respaldada por una constante actualización judicial, destacándose su participación en el Diplomado en Juicio de Amparo 2022, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Seminario Internacional de Derecho Comparado en Materia de Anticorrupción y Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y Particulares, organizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También ha participado en el “Ciclo de Conferencias sobre Juicios Orales”, realizado en colaboración entre los Poderes Judiciales de Oaxaca y Veracruz, y en el curso “Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia”, ofrecido por la Universidad Veracruzana. Con una sólida preparación académica y una experiencia profesional diversa y especializada, se ha consolidado como un referente en el ámbito jurídico, destacándose en la impartición de justicia con perspectiva de género, ética y compromiso con la transparencia. ¡No lo perdamos de vista!

Los partidos políticos (PAN, PRI, MC, VERDE, PT y MORENA), tienen hasta el miércoles 2 de abril del presente año, para poder registrar las planillas de los 212 municipios donde vayan a competir, pero no todos van a registrar planillas en los municipios, ya que les hace falta candidatos (valientes), que quieran competir con ellos, ya que la imagen de los partidos cada día van de más a menos; tampoco van a tener completo a sus representantes de casillas, por eso se ve triste que cada día en las elecciones los partidos por más esfuerzo que hagan, la gente ya no les cree y ya no quieren participar con sus siglas, por eso veremos en este 2 de abril, quienes y cuantas planillas se registran.

***La gran mayoría de los mexicanos no tiene ni idea como van a votar, este domingo 1 de junio, en la elección del Poder Judicial de la Federación. Se dice que las boletas van hacer de colores y con números, dependiendo por quien vas a votar ( morada-para ministro, azul-para magistrados SS de TEPJF, turquesa-para magistrado tribunal de disciplina judicial, naranja-para magistrado de salas regionales, rosa-para magistrado de circuito y amarilla-para jueces de distrito), adicionalmente, en 19 entidades federativas, se elegirán juzgadores locales, cada boleta contendrá el título, referente al cargo a elegir, la lista de candidatos esta ordenado alfabéticamente y dividido por género (mujer de lado izquierdo-hombre de lado derecho). Cada candidato tendrá un número que antecede a su nombre; el elector deberá anotar el número del candidato de su preferencia en la boleta en el recuadro correspondiente, no tachar o cruzar el nombre como se hace usualmente. A parte, en Veracruz, hay que agregarle la boleta de la elección de presidentes municipales, por eso va a haber mucha confusión al llegar a la urna, porque no sabes cuántas boletas son y cuánto tiempo vas a tener para votar, por eso esta elección judicial, ya huele muy feo. ¡Tiempo al tiempo!

***Los seis partidos políticos nacionales, que tiene registro en Veracruz (PAN, PRI, VERDE, PT, MC y MORENA), traen un reverendo desmadre en la elección de las 212 planillas municipales, las cuales se van elegir este próximo domingo 1 de junio, algunos partidos se pasaron de democráticos, y permitieron que se inscribieran en la elección interna más de 5, hasta 40 precandidatos, el asunto fue que no supieron tener el temple para poder plancharlos, los dejaron sueltos y ahora ahí están las consecuencias internas, muchos, que no quedaron de candidatos, andan buscando colarse en otros partidos, y como la mayoría de los demás partidos no llenan las 212 planilla, reciben a juan de las pitas, sin ver su historial político; muchos traen antecedes penales o fraude pero la ambición personal y de grupo es feroz, por eso aceptan a quien sea, dejando fuera a los verdaderos militantes de la contienda electoral. Así las cosas en nuestro democrático estado. (Chapulines por todos lados).

Nos leemos la próxima semana.