Renuncian tres aspirantes del PAN en Veracruz por inseguridad en elecciones

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, informó que en al menos diez municipios de Veracruz no existen condiciones para realizar campañas electorales, lo que ha provocado la renuncia de tres aspirantes a cargos municipales.

"Nos está costando trabajo para el tema de los candidatos, ya teníamos y de repente dijeron que muchas gracias por el tema de seguridad", declaró el dirigente en entrevista.

Indicó que los municipios donde los aspirantes decidieron declinar sus candidaturas son Tamiahua, Cazones y Playa Vicente. "Me llamaron y me dijeron que está muy complicado, que será en otra oportunidad", añadió.

EXPONEN VIOLENCIA

Salomón Molina señaló que el problema de inseguridad no es exclusivo del PAN, ya que otros partidos también han reportado incidentes similares.

Mencionó los casos del PRI, que solicitó la creación de una comisión interinstitucional de seguridad electoral municipal; del Partido del Trabajo, donde una candidata renunció por amenazas y otro aspirante fue víctima de un ataque directo; y de Movimiento Ciudadano, cuyos precandidatos han sido amenazados.

"Nos sumamos a cualquier tipo de exhorto para que haya seguridad (...). Lo que estamos viendo es que en el Estado de Veracruz el tema de inseguridad sí es un elemento muy fuerte. No solo es pedir seguridad para los candidatos, sino que pedir seguridad para los ciudadanos".

NO HAY COORDINACIÓN

Afirmó que hasta el momento no ha habido comunicación ni coordinación para establecer medidas preventivas.

"No ha habido ni interlocución ni comunicación con ningún área del gobierno. No hay nada (...). Cuando sucede algo lo primero que nos dicen es que presenten la denuncia, pero es un tema complicado; hay actos de intimidación y de acoso".

El dirigente panista señaló que, ante la falta de respuesta institucional, el partido ha emitido recomendaciones a sus candidatos para reducir riesgos. "Les pedimos no llegar tarde, no andar solos, siempre acompañados de gente que los acuerpen, modificar agendas. Hay lugares donde no se puede hacer campaña, inclusive en zonas urbanas, en colonias no se pueden hacer eventos".

Reiteró que en al menos diez municipios el PAN ha identificado condiciones adversas para postular aspirantes y desarrollar actividades proselitistas. Agregó que evaluará la posibilidad de coordinarse con otros partidos de oposición para emprender acciones conjuntas.