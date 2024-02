Carlos Slim: no es amor, es ingratitud

Qué si hay de todo en la viña del Señor, el ingeniero Carlos Slim, enseñó el cobre y en una conferencia, dijo que tiene diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que las dirá al final de su mandato.

Como siempre entre empresarios te veas, los del pastel y la rebanada grande, pero don Carlos Slim, no reconoce, los amplios beneficios alcanzados y logrados en la obra pública con este gobierno de la 4T.

Y de que, por el bien del país, de la confianza en las inversiones y en su trayectoria, no se le culpó o mejor dicho no se le responsabilizó de las fallas estructurales del caso de la línea 12 del Metro de la ciudad de México, a lo que simplemente consideró motu proprio: el caso se debió a fallas en el mantenimiento y no a una falla estructural de construcción, de lo que fue prácticamente exonerado por el presidente AMLO, y sin problema aquí todos los responsables verdaderos, evitaron “el bote”.

Don Carlos Slim, que desde las ventas de empresas paraestatales se hizo uno de los hombres más ricos de México, --como otros tantos más-- culpa a todos los gobiernos de la quiebra de Telmex, porque a esta empresa se le ha negado por todos los gobiernos, dar el servicio de la televisión de paga.

Telmex, una empresa descontinuada que fue la que enriqueció al magnate mexicano, no ha podido cambiar su giro a la televisión de paga, porque la Comisión de Competencia, no le ha favorecido con el acceso a esa modalidad, que le achacan la creación de un monopolio de los otros, los dueños de las televisoras que no le dejan entrar al “negocio”, porque saben que es un tiburón y con todos sus millones lo ven como simple charal que no tiene llenadera.

Y que le falta creatividad para simular una venta a una empresa gringa, y a esas no se les niega nada, luego entonces el hombre de los que dicen más ricos del mundo, lo tienen limitado para que no se las crea que las puede todas.

La realidad es que al ingeniero Slim, le falla la estrategia y mejor que se ponga a estudiar el Arte de la Guerra de Sun Tzu, y aprenda de que las mejores batallas, son las que se ganan sin pelear, y creando falsos escenarios.

Otra cosa, que recuerde que los políticos no tienen amigos, ni socios, y lo único que tienen son empleados a los que se les pueden beneficiar con los clásicos contratos del sexenio, y por eso aquí al ingeniero le faltaron los esos, para decir la realidad y que no oculte o calle para siempre, lo que espera decir al final del mandato, cuando ha sido uno de los elegidos de la viña del Señor, y la realidad es que no se llenó.

Ahora, sí la versión es una amenaza velada, mejor calladito que se ve más bonito, en pocas palabras, al ingeniero le fallaron las tablas o de ser cierto ya anda senil y por lo mismo sigue reclamando y llorando mayor riqueza para sus hijos, y toda su familia, que no se gastarán sus fortunas ni en diez generaciones de su costosa dinastía para el erario y que recuerden que los que van al palacio son súbditos y no socios.

En otro asunto, el gobierno de San Andrés Tuxtla, beneficia a jardín de niños de Buenos Aires Xoteapan, con aula nueva.

La alcaldesa María Elena Solana Calzada, acudió al kínder “Miguel Ángel Licona Carvajal” para inaugurar este espacio educativo totalmente equipado y reparado.

Esta obra es en beneficio de los alumnos del jardín de niños “Miguel Ángel Licona Carvajal”, que pertenecen a la comunidad de Buenos Aires Xoteapan.

La doctora Remedios, acudió junto con miembros de su cabildo a inaugurar una de las aulas que han sido equipadas como parte del programa de atención educativa a las escuelas públicas del municipio de San Andrés Tuxtla.

En otro tema, la directora de la Facultad de Comunicación de la UV, doctora Rossy Lorena Laurencio Meza, informó que el 21 de febrero comienzan los festejos por el Setenta Aniversario de la Antigua Facultad de Periodismo, hoy Facico.

Se trata de que en todo el año lectivo se harán múltiples actividades en reconocimiento a maestros y egresados distinguidos de esta casa de estudios, emblema del periodismo en el país por su prestigio y calidad académica.

Entre los maestros que serán galardonados a lo largo de este año destacan, el maestro José Pablo Robles Martínez y el licenciado Avelino Muñiz García, ambos fueron destacados secretarios académicos de la institución en diferentes épocas. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas