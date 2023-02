Cisneros Burgos se victimiza para evadir responsabilidad y TEPJF lo pone en su lugar

Columna: Paulina Ríos

Febrero 22, 2023, 07:06 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 22, 2023, 07:06 a.m.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón tuvo que desmentir -en su reciente visita a la capital de aquel hermoso estado de Veracruz- las penosas y absurdas declaraciones del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, descartando que la resolución tomada recientemente, tenga que ver con su calidad de afrodescendiente como acusó el funcionario veracruzano.

Tajante el presidente del TEPJF dijo que la afrodescendencia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no está relacionada con la sentencia emitida donde determinaron que era necesaria la revisión por parte del organismo público local electoral (OPLE) para valorar si el funcionario estatal incurrió o no, en violencia política de género en contra de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán.

Lo anterior luego de que el máximo órgano electoral revocara por mayoría de cinco votos, la determinación de la Sala Regional Xalapa -que preside la magistrada Eva Barrientos- que desechó la demanda de la diputada Callejas Roldán, quien acusó a Cisneros Burgos de haber emitido expresiones constitutivas de violencia política de género en su contra durante su comparecencia ante el Congreso el pasado mes de diciembre.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo que en la sentencia que emitieron en días pasados, se puede verificar que el tema del color de piel del secretario no tiene nada que ver con este asunto y la deliberación del pleno, "definitivamente no va por ahí; en el Tribunal respetamos las expresiones, evidentemente las sentencias generan distintas apreciaciones. Invito a revisar la sentencia, no tiene ningún elemento relacionado con esta cuestión que mencionó el secretario".

Y luego replicó "se analizó, exclusivamente, si se trataba de un caso que puede ser conocido; de hecho, no se ha llegado a una conclusión respecto de si ejerció una expresión que violentara políticamente a una legisladora; la problemática jurídica fue determinar si era materia electoral o materia parlamentaria para darle el cause institucional adecuado, pertinente, jurídicamente oportuno".

Lo cierto, es que a decir de nuestros amigos veracruzanos, lo que realmente ofende es la absurda argumentación del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos para defenderse de un acto indefendible, como es la violencia en contra de las mujeres desde su encargo. Y es que el vicegobernador más allá de defenderse intelectual y jurídicamente, ridículamente se victimizó e intento confundir con una aparente discriminación que nada tiene que ver con legalidad.

Para los veracruzanos, la postura de Cisneros solo refleja una cualidad en el y esa tiene un nombre, se trata de cobardía, un cobarde que, tras encontrarse en conflicto ante autoridades federales, decide argumentar que lo atacan por sus orígenes. en lugar de comportarse como suele hacerlo cuando violenta a mujeres o bien, cuando somete a ediles o presidentes municipales. Lamentable su defensa.

Por ahora será el Organismo Público Local Electoral (OPLE) quien valore sí el funcionario veracruzano incurrió o no en violencia; los politólogos de aquella entidad aseguran que, seguramente este organismo lo cobijara. La valiente diputada Ruth Callejas tendrá que continuar con su lucha ante los tribunales.

