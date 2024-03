Los reos deben votar

Prefacio

Esa ha sido la tarea de Cuitláhuac García durante sus más de cinco años de gobierno: explicar las probables causas de los homicidios dolosos que se registran casi todos los días en territorio veracruzano. *** Y, por supuesto, prometer que los crímenes "no quedarán impunes". *** Sobre los hallazgos de cuerpos de personas ejecutadas en Tuxpan (una segunda exposición en apenas dos semanas), el mandatario estatal explicó que son el producto de las pugnas entre las bandas criminales conocidas como "Los Tercios" y "Grupo Sombra". *** ¿Y? ¿Con esa información los habitantes de Tuxpan ya podrán dormir tranquilos? *** Cuitláhuac García explicó que "se presume" (esto es, que no tienen la certeza) que entre esos dos grupos delictivos había un acuerdo, pero "al generarse un desacuerdo, se desató la ola de violencia". *** A pesar de tan contundentes conclusiones, el propio gobernador admite que se tiene que "profundizar" en las investigaciones y hacer "trabajos de inteligencia", pues él mismo reconoce que no pueden "llegar y actuar a ciegas". *** ¿Sabe o no, las razones de estas ejecuciones? ¿La versión de que Los Tercios se confrontaron antes con el Cartel Jalisco Nueva Generación y ahora lo hacen "con su propia gente" es información generada por trabajo de inteligencia, o es un rumor recogido en las calles de Tuxpan? *** Si no tiene certeza, no debería mencionarlo a la prensa. ¿O, acaso, se le dificulta admitir ante los medios de comunicación que desconoce las razones de estos homicidios?

* * *

Desde el año pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que en el presente proceso electoral llevaría a cabo una votación anticipada con las personas que estuvieran en situación de prisión preventiva; y el organismo electoral lo dejó muy claro: aquellos sin sentencia condenatoria.

El INE informó que esa votación (a la que deben tener acceso los no sentenciados, pues no tienen restringidos sus derechos políticos) se realizará del 6 al 20 de mayo de este año.

El propio INE puntualizó: esto obedece a que en México la Constitución reconoce el principio de presunción de inocencia.

Los lineamientos para esa votación establecen que las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública (tanto federal como locales) "deberán proporcionar, con corte al 31 de diciembre de 2023, una base de datos de las personas recluidas sin sentencia condenatoria, a la cual se realizará una primera verificación de situación registral para identificar aquellos casos no inscritos en el Padrón Electoral y/o en la Lista Nominal de Electores".

Las personas recluidas interesadas en participar en las elecciones de este año deberían cumplir con los siguientes requisitos: estar inscritos en la Lista Nominal de Electores y no tener suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria. Estar -además- en el supuesto de medida cautelar bajo prisión preventiva en algún centro penitenciario del territorio nacional y manifestar su intención de ejercer su derecho al sufragio por la vía presencial anticipada.

Bueno, pues en Veracruz eso no va a ser posible, porque -según el gobernador Cuitláhuac García- eso significaría "poner en riesgo la seguridad de los penales" y no sólo eso, sino "permitir que voten feminicidas".

El ingeniero Cuitláhuac García, a quien eso de que "le ley es la ley" le importa un comino, no le cabe en la cabeza que la mayoría de las personas que están en prisión no han sido sentenciadas y, por lo tanto, son -así lo dispone nuestra Carta Magna- inocentes.

Ya se aprenderá ese precepto cuando tenga que usarlo en propia defensa,

* * *

Epílogo

Este día el gobernador de Veracruz acaparó todos los temas de esta columna. Durante su conferencia de prensa reconoció que al término de su gestión "van a quedar algunos pendientes" respecto al pago de proveedores, pero se apresuró a aclarar: "Todos son adeudos de atrás; del actual, ninguno". *** Nadie le explicó que los adeudos no son de Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes o Cuitláhuac García. Esos pasivos son del gobierno del estado de Veracruz y, por lo tanto, su obligación es resolverlos. *** Este territorio, en el que -según el gobernador- "ningún crimen queda impune", ocupa la quinta posición entre las entidades con más homicidios dolosos en lo que va del presente mes. *** Los estados con el mayor número de homicidios registrados del primero al 3 de marzo fueron: Guanajuato (35), Estado de México (24), Jalisco (16), Morelos (15), Veracruz (14) y Michoacán y Baja California (12). *** Esta entidad registró 4 homicidios dolosos el primer día de marzo; otros 8 el día 2 y dos más el 3 de marzo. *** Y en un estado que se caracteriza por la creciente violencia, es de destacar la denuncia que presentó el periodista Bernardo Bellizzia Guzmán ante la Fiscalía Especializada en Asuntos contra la Libertad de Expresión. *** El comunicador denunció a Francisco Berlín Vásquez, esposo de la diputada Maribel Ramírez Topete por el delito de amenazas. *** Explicó que la semana pasada publicó un artículo, respecto al trabajo de varios diputados locales, y eso motivó que Berlín Vázquez lo insultara y amenazara. *** Bernardo Bellizzia acudió a la Fiscalía acompañado por su abogado Tomás Mundo Arriasa, quien destacó que además de presentar la denuncia por escrito y las pruebas que acreditan el delito de amenazas, se puso a disposición del fiscal el dictamen de neuropsicología y psicopatología forense con perspectiva de víctima. *** Bernardo Bellizzia comentó que la razón de presentar la denuncia es que México, y en particular Veracruz, es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, y ya no se puede tratar a la ligera una amenaza. Bien hecho.

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas