Presidenta invita a candidatos veracruzanos a hacer campañas propositivas

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a los candidatos que inician campañas para la renovación de las 212 alcaldías en el estado de Veracruz, que hagan propuestas positivas.

"Cuántos meses no hubo narco presidenta candidata y no sirvió; que sean positivas las campañas para presidentas y presidentes municipales y no me estoy metiendo en la elección, si no sencillamente decir, pues que es importante que se proponga, pues lo que quiere oír la población es propuestas, no cosas negativas", apuntó la mandataria en su conferencia matutina.

Este martes 29 de abril iniciaron las campañas electorales en Veracruz y duran hasta el próximo 28 de mayo. Como parte del Proceso Electoral Local Ordinario para Ayuntamientos se elegirán un total de mil 54 cargos edilicios: 212 alcaldes, 212 sindicaturas y 630 regidurías, de un total de 12 mil 142 candidaturas.

Para el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Personas Juzgadoras, en el estado de Veracruz se elegirán un total de 98 cargos judiciales de un total de 262 candidaturas.

Las y los veracruzanos elegirán 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 77 juezas y jueces de juzgados de Primera Instancia.

En total, el OPLE Veracruz instará 16 mil 469 casillas en el estado, para ambos procesos electorales. El Padrón Electoral de Veracruz para estos procesos es de 6 millones 120 mil 710 personas.