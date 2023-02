CASO FUSTER: NEGLIGENCIA POLICIACA

Columna: Raymundo Jiménez

Febrero 21, 2023, 07:03 a.m.

Anteayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya había detenido a siete presuntos implicados en el secuestro y asesinato del prestigiado litigante porteño Luis Emilio Fuster Montiel, cuyo cobarde crimen enardeció a la sociedad de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, motivando la condena unánime de colegios de abogados y cámaras empresariales.

Por supuesto que no hay que regatearle a la FGE la agilidad mostrada en sus pesquisas, pero más se aplaudiría que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo desde octubre pasado del capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, hubiera cumplido oportuna y eficazmente con su responsabilidad para prevenir este acto criminal.

Y es que entrevistado durante la ceremonia del 161 aniversario de los Tratados de la Soledad y del Día del Ejército Mexicano, presidida por el gobernador Cuitláhuac García en la cabecera municipal de Soledad de Doblado, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, declaró que la banda criminal desarticulada en Medellín de Bravo... ¡llevaba meses dedicándose al asalto y al robo de vehículos en esa región!

"Muy lamentable ese tema, pero en este caso tenemos detenidos a los presuntos responsables (...). Era, al parecer, un grupo de personas ahí en la región de Medellín que habían estado desde hace tiempo, meses, asaltando vehículos y robándolos para venderlos, algunos los desmantelaban (...) Estábamos en esa investigación", comentó el titular de la SEGOB, quien exhortó también a las autoridades municipales a reforzar sus policías para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Aquí hacemos un llamado, no olviden que el Gobierno del Estado no es el único encargado de la seguridad, también los municipios, y en los hechos que se han dado en el puerto y ahora en Medellín, ahora hacemos un llamado a la primera autoridad municipal a que atienda la responsabilidad de la seguridad (...) El llamado es que fortalezcamos nuestras policías, no es que nosotros llevemos policías simplemente a los municipios", puntualizó Cisneros.

Por supuesto que los cuerpos policiacos de los ayuntamientos deben aplicarse igualmente a la prevención del delito, pero también es verdad que no disponen de elementos capacitados suficientes, con armamento, equipo táctico, tecnología y demás recursos con los que sí cuentan los de la SSP estatal, la Guardia Civil, el Ejército y la Marina Armada.

Lo cierto es que el trabajo de inteligencia de las fuerzas policiacas del estado y de la Federación dejó mucho que desear, pues cómo es posible que a una banda de esta peligrosidad se le haya dejado operar durante tanto tiempo, lo que hace evidente la negligencia y falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Y es que el actual comandante de la Policía Municipal del puerto de Veracruz es casualmente Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, quien en la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) se desempeñó como Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En cuanto al capitán Zúñiga Bonilla, titular de la SSP, es entendible su falta de concentración tras el escandaloso caso de su proveedora Araly Rodríguez Vez.

