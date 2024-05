Sube nivel político de agua; no a los tinacos en Xalapa

Este tema seguirá subiendo de nivel, pero por época de estiaje y las elecciones, los dos van en la ruta paralela y NO se resolverá a principios de junio.

Los pronósticos de la Conagua para el estado, se dijo en enero que tendríamos déficit de lluvias durante los primeros tres meses de 2024, y eso complicaría aún más el desabasto de agua en la ciudad de Xalapa.

En su momento, la Comisión Nacional del Agua, comunicó que la falta de lluvia, habría de resentirse sobre todo este mayo, pues la temporada de estiaje comenzó desde febrero, de aquí que estemos en la parte severa y peor del desabasto este año, y que además, el pronóstico actual y por varias semanas, no resulte alentador, por lo que el uso más adecuado que demos al agua en y entre la población, podría llevarnos a tomar medidas pertinentes inmediatas.

El déficit de lluvias trae como consecuencia la disminución de los afluentes y uno de los que sufre mayor impacto en la zona centro de la entidad veracruzana es el río Pixquiac, río que se ubica y forma a tres mil metros de altura.

Empeorará el desabasto de agua en Xalapa encima del diálogo entre todos los bandos políticos y autoridades, NO evitarán ni el estiaje severo en 2024 y menos solucionarán los problemas de agua, saneamiento y la salud.

El río Pixquiac abastece de, por lo menos, el 50% de agua a la ciudad de Xalapa y los municipios de Emiliano Zapata y Banderilla. De eso depende el servicio para las familias de la capital veracruzana, pues de ahí se abastecen los tanques de almacenamiento de la CMAS de Xalapa, no de discursos y líneas de expresión desinformativas, y mientras las inconformidades, las protestas y la exigencia a la autoridad municipal para que cumpla con el servicio, no creo disminuya por ahora, pues con tristeza debe decirse que el desabasto empeorará este 2024.

El río Pixquiac, ubicado al oeste de la ciudad de Xalapa, perdió niveles de agua en los últimos 18 años a causa de las presas derivadoras que la CMAS y que construyó para almacenar agua en tanques y distribuirla en colonias de la capital de Veracruz, pero ahora al atender municipios como Banderilla y Emiliano Zapata, priva del vital servicio a familias Xalapeñas.

DE SOBREMESA

La pérdida y disminución de los niveles de agua del Pixquiac, desde 2005 expertos en el ramo y ambientales e investigadores, lo advirtieron, y es que el río no se seca en todo su recorrido, sólo hasta los puntos donde hay áreas de almacenamiento que, en promedio, son seis, y en las localidades de Xocoyolapan, Agüita Fría, la Caja 4, además de Quimixtlán, pero a lo largo de casi 20 años el afluente cada vez tiene más épocas de muy bajo nivel, al grado de secarse como sucedió en 2011 y 2012.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Sin desconocer que el tema Agua y Saneamiento en la Capital Veracruzana es un asunto manoseado durante la administración de Hipólito Rodríguez, o se atiende y resuelve o nos lleva el caramba esta crisis.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

Vecinos xalapeños continuarán protestas y bloqueos, al no tener el servicio de agua, pues no cuentan con agua para lavar ropa, asearse, tareas del hogar y ahí sólo se benefician quienes venden garrafones con agua y pipas, pero no hay presupuesto familiar que alcance.

UNA CHEVE DEL MEDIO DÍA

Y a todo eso, el huachicol por el agua en Xalapa, ni lo detienen ni denuncian, ni sancionan.

¡ES CUANTO !