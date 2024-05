Las ´travesuras´ de Hugo y Eric

El 20 de octubre de 2022, sorpresivamente, Hugo Gutiérrez Maldonado renunció a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.

En la carta personal que le entregó al gobernador Cuitláhuac García, el abogado oriundo de Monterrey, Nuevo León, le agradeció al mandatario veracruzano por "toda la confianza a mi persona y como bien usted conoce mi situación personal, debo atender cuestiones muy personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo que este encargo demanda y he preferido entregarle buenas cuentas con la finalidad de que Veracruz siga en la ruta de mejorar cada vez más la seguridad de la sociedad, por lo que he tomado la decisión de presentarle mi renuncia con efectos a partir de esta fecha".

Hasta la fecha siguen sin conocerse las verdaderas razones por las que Gutiérrez Maldonado dejó la SSP e inclusive hasta el país. Según versiones extraoficiales, el ex jefe policiaco radicaría actualmente en Costa Rica.

Entre los rumores que circularon hace más de año y medio, es que el abogado regiomontano y el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros, protagonizaron una fuerte discusión en una de las sesiones de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz celebrada en el batallón militar de El Lencero, en la que tuvo que intervenir el general anfitrión ante el pasmo del gobernador García Jiménez, quien se paralizó cuando vio que los auxiliares de ambos funcionarios sacaron sus armas.

Ahora, en plena sucesión gubernamental –quizá la más disputada de todos los tiempos en la entidad–, han comenzado a circular versiones sobre ese supuesto incidente. Presuntamente, el trasfondo de la riña entre Gutiérrez Maldonado y Cisneros Burgos –quien desde principios de este año radica en Mérida, donde apoya la campaña de su amigo Joaquín Jesús "Huacho" Díaz Mena, candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán– sería por los millonarios acuerdos que, por su desbocada aspiración por suceder al gobernador Cuitláhuac García, habría hecho el entonces secretario de Gobierno con el capo José Gil Caro Quintero, (a) El Pelo Chino, sobrino de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara en la década de los ochentas y más recientemente jefe del Cártel de Caborca, con dominio desde la Costa del golfo de Baja California hasta los municipios de San Luis Río Colorado, Caborca, Hermosillo, Guaymas y Cajeme, de la costa occidental de Sonora.

El 9 de diciembre de 2022, el columnista Ricardo Ravelo, del portal Sin Embargo, publicó que tras la captura de Rafael Caro Quintero, el 25 de julio de ese año, fue sustituido por su sobrino José Gil, quien se encontraba refugiado en Veracruz bajo la presunta protección de Eric Cisneros.

Según Ravelo, Caro Quintero encontró en el norte de Veracruz un asidero, particularmente en los municipios de Vega de Alatorre, Nautla, San Rafael y Martínez de la Torre, donde cuenta con ranchos y otras propiedades.

Ahora ha trascendido que el conflicto de Gutiérrez Maldonado con Cisneros pudo haber sido porque el exsecretario de Seguridad Pública traía a su vez acuerdos con el Cartel del Noreste, quienes habrían financiado propiedades inmobiliarias en la zona de Monterrey y San Pedro Garza García a un alto funcionario de Palacio de Gobierno y a un familiar político del extitular de la SSP incrustado en la Fiscalía General del Estado.