Café Jarocho

Se llevan pero no se aguantan

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que recibió mil 374 quejas relacionadas con el proceso electoral que inició en septiembre del 2023, es decir, 115 por ciento más que en las elecciones del 2018.

Entre las quejas presentadas se encuentran actos anticipados de campaña y la vulneración de la imparcialidad de parte de los funcionarios públicos, que habrían intervenido -según partidos políticos- en favor de las y los candidatos durante el actual proceso electoral.

En este costal quieren meter al presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente haber incidido en el proceso electoral a través de la conferencia mañanera, a pesar de que en este ejercicio, que se volvió algo ya necesario e imprescindible, el propio presidente fue tajante una y otra vez en que no abordaría temas electorales para no caer en desacato de la Ley Electoral.

Y fue justamente el PRI, PAN y PRD, ya conocidos ampliamente como el PRIAN porque el último desde que se juntaron quedó reducido a una sombra, quienes presentaron la mayoría de estas quejas ante el INE.

Sí, el mismo bloque de partidos que durante la campaña electoral de este 2024 se distinguió por mantener una guerra sucia en contra de los candidatos del Morena, PT y PVEM.

Resulta que el PRIAN, que en las elecciones del 2006 y 2012 hicieron uso del poder que tenían siendo gobierno para atacar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sean quienes acusan que hay intervención del gobierno para incidir en contra de sus candidatos.

Se llevan y no se aguantan. El INE, como autoridad electoral, no le queda de otra más que recibir todas las quejas y darle curso, pero seguramente muchas serán improcedentes, no quedarán más que en llamarada de petate, una estrategia para hacerse las víctimas.

Apagones y falta de agua amenazan en la jornada electoral

En la última semana previo a las elecciones de este domingo 2 de junio, la constante en el puerto de Veracruz y Xalapa, fueron protestas y bloqueos de calles y avenidas por parte de vecinos de colonias y fraccionamientos que padecen cortes de luz y falta de agua, en medio de la tercera ola de calor que azota como pocas veces al estado de Veracruz.

En estas manifestaciones surgía, invariablemente, la amenaza de los inconformes de tomar las casillas electorales o no dejar que estás sean instalada sí no tenían una respuesta de la autoridad competente.

Atentar contra las elecciones y evitar su desarrollo es un delito electoral y es castigado hasta con cárcel, pero bajo la amenaza no se puede descartar nada, como dicen por ahí, bajo advertencia, no hay amenaza. Y si pasa algo, ni modo, la autoridad que no resolvió a tiempo, será corresponsable.