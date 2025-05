Miguel Layún revela las sorpresas que habrá en la inauguración del Estadio Luis Pirata Fuente

Se acerca el regreso del futbol a Veracruz; y si bien no será con un partido de primera división sí será con la final de un torneo seguido por cientos de personas en nuestro país: la Kings y la Queens League.

El renovado estadio Luis Pirata Fuente será el escenario donde se definirá a las y los campeones de este torneo que ha ganado popularidad en los últimos años y del cual el exfutbolista veracruzano Miguel Layún funge como representante.

¿Qué habrá en la final de la Kings League en Veracruz?

En entrevista para ESPN, el exjugador de las Águilas del América explicó que se decantaron por traer este torneo a Veracruz tiene que ver conque la entidad no ha tenido una final o siquiera un partido de futbol de alto nivel desde hace seis años.

"Lo puse en la mesa, no me creían mucho (sobre traer la Kings League a Veracruz), y después cuando hicimos el sold out antes que cualquier otro de los eventos dijeron ´Oye, qué buena decisión hicimos´.

"La gente en Veracruz estaba con ganas y la logística ha sido bastante buena. La verdad es que tanto la gente del Águila de Veracruz, los dueños de del estadio recién remodelado han estado muy en la labor", explicó Layún.

Sobre qué es lo que pueden esperar a ver las y los aficionados en esta final, el originario de Córdoba recordó que el espectáculo musical correrá a cargo de Danny Ocean, sin contar todo lo que las y los capitanes de los equipos involucrados tienen preparado para antes del partido.

Los equipos que jugarán la final de la Queens League en el estadio Luis Pirata Fuente son Peluche Caligary y Galácticas del Caribe; por el lado de la Kings League, las escuadras que buscarán el título son Chamos FC y Galácticos del Caribe.

Ambos partidos se jugarán este sábado 17 de mayo en la cancha del estadio Luis Pirata Fuente, lo que marcará el regreso de los eventos de alto nivel en lo que fuera la casa de los Tiburones Rojos y que sigue a la espera de saber si volverá o no el futbol profesional al puerto de Veracruz.