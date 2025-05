¿Cuándo se conocerán a los nominados al Balón de Oro 2025?

Oficialmente se supo este lunes a través de UEFA, la confederación que rige el fútbol europeo, que el Balón de Oro correspondiente a la temporada 2024-2025 se entregará el próximo 22 de septiembre.

En su 69° edición, el galardón que entrega la revista France Football desde 1956 contará este año con cinco categorías en la rama masculina y cinco en la rama femenina, estableciendo por primera vez la igualdad en el número de trofeos.

No hay grandes cambios en la organización: la gala del prestigioso premio se realizará, como es habitual, en el Teatro Châtelet, ubicado en la ciudad de París, siendo allí donde se reconocerá a quienes mejor se desempeñaron en la cancha en la última temporada.

