Café jarocho

Todos querían ser gobernadores Pocas personas estaban enteradas que en la convocatoria de Morena para la gubernatura de Veracruz se habían inscrito cerca de cuarenta personas, y entre ese grupo figuraban políticos y no políticos, había de todo y todos pensaban lo mismo, si había llegado al poder un Cuitláhuac García y un tal Eric Cisneros, cualquiera podía obtener dicho cargo con ese ejemplo.

La razón que aducen es que no hubo ninguna obra de cierta relevancia y el arte de gobernar que requiere de cierta experiencia y conocimientos en estos personajes nunca existió algo que se les pareciera. Lo cierto es que la guerra interna de los morenistas en Veracruz no se conocía, los aliados al gobernante y los muchos que no lo aprueban es una larga historia que en el pasado no hubo.

Lo grave es que esta división va afectar seriamente las elecciones del año próximo.

Los tiempos que se viven en la política mexicana son diferentes, nunca en la historia había figurado un gobernador como el de Nuevo León, Samuel García, que a sus 35 años piensa que puede llegar a ser presidente de México, cuando llegó al poder de chiripa. Ahora confronta un grave problema, pues tiene el Congreso en su contra y le ponen como sustituto a un recalcitrante panista el diputado Arturo Salinas Garza que no lo va ayudar sino todo lo contrario.

Dante Delgado explota al afirmar que no puede nombrar a un gobernador sustituto mientras que el que fue electo sigue en funciones y afirmó que es una persona que no reúne los requisitos para gobernar el estado regio.

No obstante que ya tiene a su candidato regiomontano sigue especulando con la posibilidad de que finalmente postule al excanciller Marcelo Ebrard que es una carta muy fuerte en el panorama político nacional que puede atraer a muchos morenistas quienes pensaron que sería el candidato presidencial por una serie de atributos personales y las buenas relaciones que cuenta con mandatarios de países que tienen fama de ser los más poderosos del mundo.

Lo que ocurrió en Veracruz y ahora en Nuevo León nos demuestra que la clase política mexicana no existe y lo ha puesto de manifiesto el presidente López Obrador, pero algunos les gusta soñar y soñar…

Exhiben de manera pública su ignorancia.

De lo más absurdo de algunos columnistas que presumen de ser periodistas es culpar al presidente López Obrador del desastre que provocó el huracán Otis en el puerto de Acapulco como si fuera un ser extraordinario para vaticinar los imprevistos meteoros de la naturaleza.

Con sus comentarios lo único que demuestran es el enojo personal hacia el mejor gobierno que ha tenido México, por ser ajeno a sus ideologías políticas, pero sobre todo la gran ignorancia y la pobreza mental que resulta inconcebible para alguien que se supone que tiene talento y conocimientos para escribir de manera congruente.