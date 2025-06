Esta es la mejor canción de Brian Wilson, según la inteligencia artificial

El mundo de la música despide este 11 de junio de 2025 a una de sus mentes más brillantes: Brian Wilson, cofundador y cerebro creativo detrás de The Beach Boys, falleció a los 82 años, dejando una huella imborrable en la historia del pop.

Reconocido por su capacidad para construir armonías celestiales y transformar lo cotidiano en épico, Wilson redefinió los límites del estudio de grabación y de la composición pop a mediados del siglo XX.

Entre la vastísima obra que dejó, surge una pregunta inevitable: ¿cuál es la mejor canción de Brian Wilson?

Esto dice la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (ChatGPT) coincide con una gran parte de la crítica especializada y con músicos de la talla de Paul McCartney al señalar que "God Only Knows", lanzada en 1966 como parte del influyente álbum Pet Sounds, es la cumbre de su carrera artística.

Esta canción no sólo fue revolucionaria por su complejidad armónica y estructura poco convencional, sino por el nivel de madurez emocional que reflejaba. Comenzar una balada romántica con la frase "I may not always love you" rompía con los moldes del amor idealizado que dominaban el pop en esa época.

Además, el uso de instrumentos inusuales —como el cuerno francés y el acordeón— y las capas vocales meticulosamente arregladas elevan la composición a una obra maestra.

"God Only Knows" no fue la única joya que nos dejó Wilson. Canciones como "Surf´s Up" del fallido álbum Smile, "Til I Die" y "Wouldn´t It Be Nice" de Pet Sounds también figuran entre sus piezas más aclamadas, ya sea por su innovación sonora o su carga emocional.

Sin embargo, "God Only Knows" permanece como el ejemplo más puro de lo que Brian Wilson supo hacer mejor: tomar los sentimientos más íntimos y traducirlos en belleza universal.

Hoy, mientras el mundo lamenta su partida, su música sigue resonando como prueba de que el genio de Brian Wilson trasciende el tiempo.