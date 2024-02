La vida es una tómbola… tom tom tómbola

Febrero 24, 2024, 07:03 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Febrero 24, 2024, 07:03 a.m.

La canción compuesta por Augusto Algueró y Antonio Guijarro, que dio a conocerse en la película "Tómbola" de Luis Lucia, que protagonizó Marisol, siendo una adolescente, en los años 60's y tema infantil que ha trascendido fronteras de todo orden entre la humanidad, sigue de moda.

Y es que mucho de lo que nos sucede a las personas y en la vida, viene marcado por el azar en el buen sentido, pues parece que la rifa pública de objetos en negocios y ferias o con fines de beneficio en términos de sorteo o lotería, es una herramienta que llegó para quedarse en las filas de Morena, y quién sabe si hasta ahí llegue o suba otros pisos en la vida política de México.

La española Pepa Flores, conocida como Marisol y de quien se sabe radica en Málaga desde fines de los 80's, al dejar los escenarios,-quizá esta niña que enamoró a los 11 años con su desparpajo como oí decir en alguna ocasión Don Jacobo Zabrudovsky Kraveski en su noticiero 24 Horas- ni idea debe tener que en México su “Tómbola” pasó de escenarios musicales al quehacer público y político.

La historia universal nos cuenta que en 1734 en Nápoles que era gobernada por el Rey Carlos de Borbón, y quien al tener un pleito o disputa con su padre Gregorio, nació la famosa tómbola o sea, este método del partido guinda en nuestro país tiene rasgos no de pueblos originales. Y dicho de otra forma, el juego de azar que es parecido a la lotería y sortea dinero, ahora lo hace Morena con puestos públicos y puede incluso pasar de espacios de elección a diputados, senadores, alcaldes u otros puestos, a quizá gobernadores en los estados, Presidente de la República en un futuro lo lejano y otros Poderes como en el Judicial, y si me apuran, a nombramientos en los organismos autónomos, esto de no haber un alto parcial o total ante esta práctica impuesta, y es que la tómbola y seleccionados están siendo acomodados en los espacios “no reservados” por la Comisión Nacional de Encuestas.

Entre 2016 y 2018 fue novedad y motivo de risa social el método de la tómbola morenista, y ya en el 2021, reservó los 10 primeros lugares de las listas a diputados para líderes y amigos, y después incorporó a quienes salieron por tómbola, y ahora se prevé una estrategia similar, pero más de familia consanguínea y política.

Actualmente en la lista de 18 posiciones al Senado están los personajes de la familia política en el poder -sus aliados- y creo que esta herramienta contará con más aceite y lubricante para ir incorporado más figuras - sean o no conocidas y reconocidas con talentos legislativos o en las instituciones, pero esto no debe sorprender, más bien nos deberá llevar como sociedad a irnos acostumbrando que así irá sucediendo en Morena y bajo el método de la tómbola e incluso, a otras rutas similares.

DE SOBREMESA

Morena parece que hará ajustes en su lista de candidaturas plurinominales al Congreso de la Unión, y en ese termómetro "una mujer y un varón por Veracruz" estarían entrando, pues de 200 espacios solo van 100 hasta el momento.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

En Veracruz, para efecto de las candidaturas a diputaciones en el H. Congreso del Estado, habrá que ver qué "premiación" habría a través de la “Tómbola Jarocha”.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Y ya encarrerada la lancha en las aguas del Golfo de México, igual pronto veremos qué sucede con la repartición de espacios a la 67 Legislatura Local entre los militantes, simpatizantes y los seguidores del Frente Amplio (PAN-PRI-PRD).

Los Curitas y la Vitacilina estarán de oferta en Veracruz, en boticas de los partidos políticos.

¡ES CUANTO!

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

