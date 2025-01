Inicia enero; y que la cuesta, cueste menos

El fin de año suele dejar los bolsillos entre semivacíos y vacíos, según el orden financiero de la población, ante las adquisiciones de Navidad y Año Nuevo, y casi siempre sin excepción.

Este 2025, a decir de economistas y financieros, no va a ser la primera o última ocasión que así suceda. Sin embargo, los expertos aseguran también que, para no padecer en demasía estos efectos por la falta de dinero, aconsejan liquidar deudas y/o buscar reducirlas, encontrar alguna otra fuente de ingresos, identificar la cantidad que se tiene y no olvidar la ecuación básica de todos los gastos personales: "Cuánto ingresas menos gastos, y dar en positivo".

Investigadores y banqueros suelen coincidir en que se puede tener éxito financiero personal si la población, en el corto y mediano plazo, se organiza gastando menos que sus ingresos. Así, sus problemas de liquidez se atienden a partir de la identificación de sus problemas en materia monetaria, encontrando otras fuentes de ingresos y gastando menos, lo cual es posible.

"Mejor aún", aseguran expertos, que de existir ahorros en la economía personal, se alivia la cuesta de enero.

De darse el caso en quienes hayan previsto una cuenta de ahorro durante 2024, a partir del 10% de su sueldo al mes, el combate a la cuesta de enero garantiza que no les impactaría. De lo contrario, la estarían padeciendo de manera severa entre "la Rosca de Reyes y los tamales en la Candelaria".

Y, de darse este último supuesto, el Monte de Piedad o prendarias de similar giro estarán listas, como un buen depredador ante una indefensa carnada, para hacer su agosto desde principios de 2025.

DE SOBREMESA

Si bien no es característica entre la población mexicana saber o buscar ahorrar, pues prefieren vivir más del pasivo (créditos), también es verdad que la comunidad, en su mayoría, debe ir buscando nuevos ingresos paralelos a sus empleos o trabajos seguros, sea en el universo formal o informal.

Es aquí donde juega un rol importante el universo de acciones del gobierno en términos de promover programas y esquemas para el emprendimiento y la diversificación de los ingresos entre la comunidad en su conjunto. Pero la orientación para mejores métodos recomendables en busca de mayores ingresos no parece ser comúnmente fomentada a través de instancias gubernamentales, al menos no que se conozcan abiertamente en campañas difundidas.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Ahorrar es fundamental en esta época para la población, pues tan solo en materia de salud, este sector en su estructura e infraestructura oficial no atraviesa por sus mejores momentos.

"Luego entonces, al no ser muy normal que contemos con un fondo para las emergencias —casi nadie lo hace—, ya que mayormente vivimos al día, un fondo de emergencia da y daría una gran tranquilidad", muy por encima de cubrir regalos de los Reyes Magos y fiestas de la Candelaria con tamales.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

Es posible que gran parte de la población esté a tiempo de poner su máxima atención en la manera en que gasta su dinero, enfrentando y superando "la cuesta de enero", y de una vez por todas evitar trastornos en el desarrollo de todo el año que recién inicia. Así evitarían desafíos económicos mayores el resto del año.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

"La cuesta de enero" aparece al inicio de cada año en varios hogares y se convierte en el primer desafío en las finanzas personales después de las festividades navideñas y de fin de año.

Dicho de otra forma, desde el inicio del nuevo ejercicio comienzan las dificultades económicas y el intento de equilibrar presupuestos familiares, convirtiendo los artículos personales en efectivo. Esto lleva a que la "primera opción inteligente" sea el Nacional Monte de Piedad, arriesgando joyas, relojes, celulares, consolas, motos, entre otros conceptos, "y es que el empeño es para muchos una aparente vía de obtener dinero fácilmente".

UN CAFÉ CON PIQUETE

Desde el primer día hábil de 2025 se inicia el cobro del impuesto predial y los servicios municipales en los 212 ayuntamientos, un mecanismo para la obtención de ingresos propios para su operación. Como cada año, "algunos ayuntamientos" pidieron al H. Congreso de Veracruz que les fuese autorizado "actualizar" las tablas de valores catastrales, lo que impacta directamente en los bolsillos de la población a través del pago del impuesto predial, sobre todo en once municipalidades y en plena cuesta de enero.

Así pues, las cajas registradoras en Atoyac, Citlaltépetl, Chinameca, Fortín de las Flores, Ignacio de la Llave, Ixhuacán de los Reyes, Minatitlán, Perote, Playa Vicente, Tierra Blanca y Xalapa desde este jueves están listas para cobrar las contribuciones de los causantes obligados.

¡ES CUANTO!

