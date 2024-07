Ausencia de iluminación en las calles y avenidas

La ausencia o mala iluminación en espacios públicos - calles, avenidas, parques, entre otros - puede provocar problemas de delincuencia en diferentes zonas de una localidad.

Esa ausencia en los espacios públicos muestran de entrada signos de deterioro o descuido y de no atenderse con las medidas necesarias da la impresión que hay un abandono.

Un simple paseo nocturno en esta época de vacaciones de verano o una salida de casa a la tienda de la esquina o visita a un vecino o familiar, en automático lleva a percibir y generar una sensación de inseguridad entre la población.

Y esa percepción se va elevando en forma paulatina en sitios del estado, pues por las tardes y noches en más de una arteria (calle, avenida o boulevard) se ve una iluminación discontinua - en tramos si y no en otros - y eso lleva a pensar que en el área de servicios públicos municipales en los ayuntamientos algo está sucediendo o que alguien no está haciendo lo debido, y no descartar la posibilidad de que se comunique a la comunidad si existe razón que lo justifique, pues puede suceder que así sea.

En el caso de Xalapa, recuerdo que hace unos meses el titular de Alumbrado Público anunció que la meta es que entre 2023 y 2024 se coloquen más de mil 200 luminarias LED en todo el Centro Histórico, y supongo que esto aún sigue en proceso y también en otras zonas de la ciudad, puesto que hay áreas de la ciudad que muestran ausencia de iluminación.

Especialistas en el terreno de la energía eléctrica y la iluminación adecuada en áreas urbanas, sub urbanas y colindantes con zonas rurales aseguran que se reduce la tasa de incidencias en la inseguridad ciudadana, teniendo un buen servicio de alumbrado.

De ahí que la atención y cuidado en los servicios públicos en lo relativo a la iluminación juegue un doble rol; "alumbrar y evitar los posibles hechos delictivos".

Incluso, la iluminación pública contribuye en favor del comercio y el desarrollo económico.

"Una luminaria funcionando, es un vigilante silencioso".

Cabe decir y reconocer que la tecnología leds - teóricamente - tiene una mayor vida útil y más eficiente, lo que implica que los trabajos de conservación y el mantenimiento deben ser mucho menores también.

Ahora bien, las cuadrillas o el equipo de supervisión para un mejor alumbrado público, si bien es cierto deben hacer recorridos por el municipio, también sería oportuno que la ciudadanía lo reporte y así coadyuvar en este sentido, que beneficia a todos.

Al amparo de las atribuciones de Doña Rocío Nahle, anunció hace unas horas la reconfirmación de Daniela Griego como Directora General del IPE, reconocimiento a la tarea eficiente y efectiva de la sureña servidora pública en el sexenio por terminar.

Desde la LXIV Legislatura del Estado, mostró calidad y calidez de persona en la administración pública, como ahora sucede en el universo del IPE, en favor de la comunidad pensionada, jubilada y derechohabientes de gobierno.

La facilidad de interrelación y acuerdos es una fortaleza en la exdiputada local Daniela Griego Ceballos. Enhorabuena.

