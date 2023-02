Bogar Ruiz, ¿representante de Marcelo?

A finales de 2022 se presentó el equipo de apoyo al canciller Marcelo Ebrard en Veracruz, en el marco de la carrera por la sucesión presidencial.

Se trata de uno de los más fuertes aspirantes de Morena a suceder en la presidencia a López Obrador.

Hoy, todas las encuestas ubican al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México en la pelea y prácticamente en una carrera parejera con Claudia Sheinbaum.

Lo que ha llamado la atención en Veracruz es que entre quienes se asumen como promotores de la precampaña del secretario de Relaciones Exteriores figura el nombre del ex alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz, un personaje impresentable que provocó en ese municipio años de atraso.

El ex presidente municipal hoy se asume como coordinador del movimiento "Diálogo progresista Con Marcelo sí", pero enfrenta señalamientos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por un presunto daño patrimonial por 79 millones 545 mil pesos en la cuenta pública de 2021.

Derivado de la auditoría a dicho ejercicio fiscal, el ORFIS emitió 18 observaciones de carácter financiero presupuestal, por un monto que supera los 65 millones de pesos; además, se le giraron a ese ayuntamiento 11 observaciones por 9 millones 800 mil pesos, por presuntas irregularidades en la obra pública; y una más, por 4 millones 611 mil pesos, relacionada con deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.

El monto de las observaciones a la cuenta de 2021 equivale a más de la mitad de los recursos totales ejercidos por el Ayuntamiento de Bogar Ruiz.

Recordemos que a este personaje le emitió el órgano auditor 22 observaciones a la cuenta pública de 2022, que consignan un presunto daño patrimonial cercano a los 57 millones de pesos.

Además, en 2019, al Ayuntamiento de Alvarado le detectó el ORFIS irregularidades por cerca de 86 millones de pesos; y en 2018, el presunto daño patrimonial fue de 5.5 millones.

En los cuatro años de su administración, Bogar Ruiz Rosas acumuló un presunto daño patrimonial por cerca de 229 millones de pesos.

De tal magnitud fue el saqueo en Alvarado que, literalmente, en los últimos minutos del cierre de la administración, el ex alcalde vació las cuentas del Ayuntamiento.

No dejó nada... o casi nada; lo único que heredó a quien le sucedió en el cargo fueron problemas; un parque vehicular inservible; reclamos por falta de obra pública; y un gobierno municipal sumido en el descrédito.

Probablemente por temor a las acciones que pudiera emprender en su contra el ORFIS, durante casi todo 2022 el ex alcalde estuvo agazapado en su municipio, pero en el último trimestre del año salió para manifestarse en favor del canciller Ebrard, en la contienda interna de Morena por la Presidencia de la República.

Marcelo Ebrard es un aspirante bien visto por un amplio sector en el país, no sólo al interior de Morena; el problema es que si le rodean personajes tan cuestionados como Bogar Ruiz, su imagen podría sufrir un daño en la entidad; no debería permitir que su nombre se asocie al de un ex alcalde señalado por meterle mano al erario de forma tan escandalosa, para que no le apliquen el dicho popular de dime con quién andas... @luisromero85

