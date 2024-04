Único objetivo del PRIAN, descarrilar a Rocío Nahle

Abril 09, 2024, 07:18 a.m.

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Abril 09, 2024, 07:18 a.m.

El método, la estrategia, o la forma no importa, el único objetivo del PRIAN en Veracruz, es descarrilar a la candidata del oficialismo, Rocío Nahle.

Sabedores de que la guerra sucia, genera escándalo y titulares es redes y medios de comunicación, apuestan sin más a la infamia, a la difamación, a la repetición de la vieja máxima de Joseph Goebbles, ex ministro alemán de propaganda, "Una mentira repetida miles de veces, se convierte en una verdad".

No hay día que no aparezca un nuevo embuste, una acusación, un según ellos, dislate de la Candidata de Morena, lo raro, es que, entre sus descripciones, pormenorizadas de los hechos y andares de Nahle, no mencionan que va arriba en todas las encuestas por la gubernatura de Veracruz o que hay multitudes que la arropan, como fue el caso de la zona conurbada, Veracruz -Boca del Río, bastión de la oposición.

Se trata de replicar el slogan ese, de Rocío es un peligro para Veracruz y se observa una verdadera guerra sucia, sin ningún miramiento moral o legal, de hecho la violencia de género, misoginia y discriminación clasista se puede palpar en los obuses y misiles en contra de la representante del oficialismo en Veracruz y nadie dice nada, todos callan o justifican esto en supuestos de corrupción que han sido, desmentidos y aclarados hasta la saciedad por la abandera de MORENA, por cierto acusaciones ridículas y doble moralistas viniendo de la oposición cuyos líderes, son de los más millonarios del país.

En fin, parece que el pecado más grande de Rocío Nahle, es ser mujer y aspirar a gobernar a Veracruz, en dónde el machismo más feroz y violento se siente ofendido por tal osadía, al momento la campaña continúa, esperemos que la oposición pase de la diatriba y discurso de odio a las propuestas, sería interesante, se convirtiera en una contienda de propuestas y proyectos.

