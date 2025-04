Urgente, asignar médico de planta en esta comunidad de Misantla

En la comunidad de Salvador Díaz Mirón, en Misantla, la preocupación por la falta de atención médica permanente ha encendido las alarmas.

La clínica local (único centro de salud para diversas comunidades) se encuentra sin médico de planta, situación que pone en riesgo la salud de cientos de personas que dependen de esta unidad para recibir atención oportuna.

El agente municipal, Miguel Fernández Ramírez, confirmó que desde hace semanas la plaza del se encuentra vacante, ya que la doctora asignada ha iniciado un proceso de especialización.

Esta ausencia ha generado un vacío que el personal suplente, perteneciente al esquema de IMSS-Bienestar, y no lo han podido cubrir del todo.

"Es un médico que viene a cubrir, pero también tiene que salir a visitar a los enfermos que no pueden llegar a la clínica, esto nos deja con un servicio limitado para quienes sí pueden acudir, pero no reciben atención porque el médico no está", explicó.

La clínica de Salvador Díaz Mirón no solo atiende a su propia población; funciona como sede para varias localidades cercanas como Gutiérrez Nájera, Villanueva, Rancho Alegre, Ixtapán, entre otras.

Se calcula que, en promedio, más de 30 pacientes diarios acuden a solicitar consulta, además de aquellos que requieren atención domiciliaria, lo que hace insostenible la carga para un solo médico sin apoyo fijo.

"El médico de base es urgente, sin él, muchos pacientes quedan desatendidos o deben trasladarse a otras comunidades, lo cual es complicado por la distancia y falta de recursos", señaló el agente municipal.

Ante este panorama, Fernández Ramírez aseguró que ya ha iniciado gestiones ante la Jurisdicción Sanitaria en Martínez de la Torre, buscando que se restituya la plaza médica.

"Este mismo día estaré entregando la solicitud directamente al jefe de la jurisdicción, el doctor Francisco Pimienta Luna, quien me aseguró por teléfono que el problema puede resolverse, tenemos esperanza de que haya respuesta pronta".

Además, se planea involucrar al alcalde de Misantla, solicitando su respaldo para reforzar la petición y agilizar la llegada de un nuevo médico de planta.

Con el traslado del sistema de salud al modelo IMSS-Bienestar, muchas comunidades rurales están experimentando cambios, algunos positivos, pero otros que han dejado vacíos difíciles de llenar.

"La salud no puede esperar, y menos en lugares como el nuestro donde ya estamos en desventaja", lamentó Fernández Ramírez, mientras reiteraba su llamado a las autoridades estatales y federales.