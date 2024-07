A la One, Two, Three…

Planchado el sur. Terminó inscripción de planillas STPRM

One.- Este jueves fue el último día que tuvieron para inscribir las planillas para contender en la renovación de las 36 secciones de las dirigencias locales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Algunos van a repetir como agua mineral, mientras otros van en unidad y son del rebaño de quienes están sentados como secretarios generales.

Nanchital Sección 11

En la Sección 11 de Nanchital, el candidato Manuel Toledo Vera, se registró junto con su planilla con total hermetismo, los trabajadores opinan que en otras ocasiones rápidamente pegaban su lista para que checaran quienes habían sido los elegidos y los eternos funcionarios dinosaurios. Hasta el momento es el único candidato anotado para la próxima elección de renovación de la dirigencia local. Lo que quiere decir que van a salir con esa jalada de la unidad.

Minatitlán Sección 10

En la Sección 10 de Minatitlán, no hubo ninguna sorpresa, va nuevamente Jorge Wade, su padre el ‘Tigre’ Wade (finado), le dejó la herencia de la silla en la secretaría general del sindicato petrolero y éste es candidato de unidad, lo que quiere decir que nadie le va a hacer sombra para su reelección y es un mero trámite, ya ganó sin despeinarse el muchachito.

Agua Dulce Sección 22

Van dos planillas. La oficial que apoya el actual secretario general Héctor Márquez Acota y quien eligió para seguir sus pasos a Roberto Wong, quien se inscribió el jueves una hora antes de que cerraran la inscripción; el martes se fue a inscribir Javier Barrios de la planilla azul pero fue rechazado porque no reunía los requisitos, este jueves acudió nuevamente y ya fue aceptado por la cúpula de la Sección 22, no suponemos para que les haga el caldo gordo en la próxima elección y no verse ante los ojos de su gremio que ganaron y que no hubo mano negra.

Moloacán Sección 16

Tampoco hubo ninguna sorpresa, aquí Omar Ricárdez Chong, tiene muy bien controlado todo el municipio y el gremio del sindicato de la Sección 16 y quien fue el afortunado es de su plena confianza se llama Jesús Castillejos Martínez, planilla blanca quien cumplió con la proporcionalidad de género, el líder moral Ricárdez Chong, va su nombre en esa propuesta; no hay otro candidato y entonces se van en caballo de hacienda al gane con eso de la famosa unidad.

Carlos Jiménez de la 26 no se fue por el nepotismo, puso títere

Two. El eterno líder de la Sección 26 Carlos Jiménez Hernández, optó por no irse por el camino del nepotismo y lanzó como secretario general a su disque mejor opción Manuel Moreno, un tipo manejable, dócil, el clásico “Sí, señor, lo que usted diga mi señor, estamos para obedecer sus órdenes”, para los trabajadores no fue ninguna sorpresa y por su comodidad van a seguirle el juego y haciéndole el caldo gordo a Carlos Jiménez.

El Carlitos lanzó ante los trabajadores su discurso mareador, preparando el terreno para soltar la noticia de su lumbrera, casi inmaculado Manuel Moreno, quien su nombramiento es simple trámite y solo se enfila a ser el próximo títere en las manos de Jiménez Hernández.

Carlos Jiménez, nunca le ha pasado por su mente dejar o ceder el poder a nadie, por eso él va a seguir teniendo el sartén en la mano; Manuel Moreno, será un calienta silla más en el sindicato de la 26. Muchos recuerdan a Carlitos Jiménez, como un gran hipócrita, malagradecido, quien le juraba amor eterno a Carlos Romero Deschamps, sus arrastradas rindieron frutos que hoy sigue cosechando, cuando murió Romero Deschamps, no fue capaz de ponerle a su casi padre una esquela que son gratis en las redes, prefirió hacerse pato para no quedar mal con Aldana; murió su casi padre y lo desconoció.

Mario Delgado feliz con su cargo, morenista trinando por Mayer

Three.- Mario Delgado, feliz de la vida porque ligó cargo según que por su buen desempeño y será secretario de Educación; este señor a quien algunos medios están endilgándole que gracias a él el partido de Morena, ganó en casi todo el territorio mexicano entre otras adulaciones, hay que precisar, sin pasiones que si toda la elección hubiera dependido de Delgado Carrillo, sin duda estaríamos contando otra historia y llorando la perdida.

No hay que quebrarse mucho la cabeza por quien se ganó la elección de Morena, Mario Delgado Carrillo, no tuvo nada que ver porque es muy poca pieza, quien ganó esta elección de las guindas fue el trabajo en estos casi seis años que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los más de 35 millones de mexicanos que votaron en esta elección quisieron despedir al de Palacio Nacional, con este gran triunfo de Morena. Entonces no se hagan bolas, ni tampoco quieran levantar la imagen con mentiras a Mario Delgado. Le dieron hueso, pues sí, seguramente en la campaña hizo alguna cosa buena que nadie se enteró.

El Mayito como le dicen en corto, dicen que aprovechó muy bien su cargo en Morena, entregó candidaturas y plurinominales a sus cuates al indeseable de Sergio Mayer, quien tiene bien amarrado el hueso de diputado y representa un soberano atropello para los verdaderos militantes que se partieron la máuser, caminando en toda la campaña promoviendo el voto para que los candidatos guindas ganaran esta elección, mientras sus elegidos sentaditos disfrutando la vida.

Sergio Mayer Bretón, no debería figurar en nada en Morena, tienen razón de estar molestos los militantes de Morena con Mario Delgado, quien tomó al partido como su empresa particular poniendo a sus cuates en las pluris, el Mayito jamás debió manejar los destinos de Morena, salió peor el caldo que las albóndigas. Pero lo premian como secretario de Educación, no tiene progenitora y mucho menos abuela. Mayer, a pesar de todas las críticas y reclamos que han hecho muchos morenistas que merecen más esa posición, no le van a quitar la curul, este tipo farandulero es poco confiable y por lo tanto ya veremos cuánto dura su lealtad al partido.