Denuncian inconsistencias en elección municipal de Acatlán; buscan impugnar

Este miércoles, el proceso de validación de resultados en el Consejo Municipal del OPLE en Acatlán se vio marcado por una serie de señalamientos que han encendido las alarmas entre diversos actores políticos, representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como del PT y Movimiento Ciudadano, denunciaron irregularidades graves en el conteo final de votos, y anunciaron que impugnarán la elección municipal.

El representante del Verde, Ernesto Barragán, abogado de formación, expuso que durante el proceso de revisión se analizaron los tres paquetes electorales existentes y, aunque se detectaron ligeros ajustes —como dos votos previamente nulos que se asignaron a su partido—, el conflicto surgió con una supuesta cuarta casilla inexistente, cuya documentación no aparece en los registros oficiales:

"No hay acta, no hay casilla en el sistema, no hay nada oficial, pero de pronto presentan una fotocopia rota, ilegible, con tachaduras y datos sobrepuestos que, según dicen, otorga el triunfo al PRI. Esa acta no tiene ningún valor jurídico."

Barragán detalló que dicha fotocopia fue avalada mediante un acuerdo interno entre los consejeros del OPLE y representantes del PRI y PAN, fuera de lo establecido por la ley electoral.

Piden elección extraordinaria

El PVEM argumenta que, al haberse contabilizado votos de una casilla sin sustento legal, y al superar el 25% de votos nulos en el total, se configura una causal clara para convocar a elecciones extraordinarias, conforme lo marca la legislación electoral vigente.

“No hay un resultado claro, y esa es responsabilidad del órgano electoral, nosotros vamos a agotar todas las instancias para defender el voto del pueblo”, aseguró Barragán.

Nahum Hernández Grajales: “No hay ganador legítimo aún”

Por su parte, Nahum Hernández Grajales, candidato del Verde a la alcaldía, manifestó su respaldo total a la impugnación legal y llamó a la población a no dejarse engañar por un resultado que considera ilegítimo: “Aún no hay un ganador claro en Acatlán, nosotros defenderemos cada voto, porque hay inconsistencias, compra de sufragios y hasta turismo electoral, personas que no viven aquí vinieron a votar, y eso es una falta grave.”

Nahum subrayó que esta lucha no es únicamente por el Verde, sino por respeto a la voluntad de todos los ciudadanos: “Aquí ya no se trata de colores, el PT, Movimiento Ciudadano y muchas personas del pueblo se dieron cuenta de las anomalías, vamos hasta las últimas instancias para que se repita la elección si es necesario.”

Destino en manos del Tribunal Electoral

El equipo jurídico del Partido Verde confirmó que llevará el caso ante el Tribunal Electoral de Veracruz, y de ser necesario, escalará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la impugnación deberá resolverse antes del 31 de diciembre, fecha límite para la toma de protesta de los nuevos gobiernos municipales.

Por lo pronto, el OPLE local prevé entregar en las próximas horas la constancia de mayoría a la candidata del PRI, pero el proceso podría quedar en suspenso si el recurso interpuesto prospera.

“El pueblo no puede quedar con una elección dudosa, si fallaron en proteger los votos, las autoridades deben aceptar las consecuencias”, concluyó el representante legal del Verde.