Mónica Robles firme con Andrés Manuel López Obrador

One.- Mónica Robles Barajas dijo que seguirá trabajando en favor de la Cuarta Transformación y por Veracruz; la dos veces exdiputada local manifestó "Me dirijo a ustedes para informarles que este jueves, el Comité Nacional de Morena, mi partido, informó la designación de la candidatura a la segunda fórmula al Senado de la República por Veracruz, la cual no me favoreció en esta ocasión. Como siempre lo he hecho, reitero mi compromiso y determinación por respaldar el proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador"

Con la designación de Claudia Tello no hubo ninguna sorpresa, esta canción estaba muy cantada desde que empezó la polaca de Morena en Veracruz, se puede decir que el jueves solo se confirmó lo que ya estaba palomeado. No hay que bajar la guardia y esto apenas empieza, Mónica Robles, todavía hay para rato, la cosa no termina cuando se tiene 25 años de trayectoria de trabajo en favor de los veracruzanos, como bien lo dice ella, la transformación se construye desde cualquier espacio en que te encuentres, sea público o desde la iniciativa privada y Morena a pesar de la adversidad seguirá siendo su partido.

Mónica Robles sí recibió el respaldo de la gente en su recorrido por los municipios de Veracruz, por eso desde su espacio honra y agradece el tiempo que dedicaron las personas que no se dejaron mangonear por el canto de las sirenas intimidatorias que con amenazas intentaron frenar a muchos para que no se diera el acercamiento con la exdiputada. "En mi camino tuve la fortuna de encontrarme y conocer a mujeres y hombres valiosos y de bien, personas que todos los días luchan por salir adelante, gente de trabajo y de buen corazón, son ellos la esencia y la causa de la Cuarta Transformación y esa es una razón y motivo para seguir adelante. De manera especial quiero agradecer a cada una de las personas que mostraron su respaldo y apoyo en los recorridos que realicé por el estado de Veracruz" expresó Robles Bajaras.

La denuncia de Pepe Yunes, que espere sentado mejor

Two.- La denuncia interpuesta por el precandidato de coalición ´Fuerza y Corazón por Veracruz´ José Francisco Yunes Zorrilla, mejor que espere sentado a que le resuelva la Fiscalía General del Estado (FGE), porque a como ellos procesan la justicia seguro van a pasar seis años y no tendrá respuesta su querella y si no se cree lo dicho, que le pregunte a los miles de veracruzanos que llevan años esperando que esas oficinas resuelvan sus casos. Antes de Pepe Yunes, existe una larga lista que están esperando que se les haga justicia por parte de Verónica Hernández, quien ha sido la peor fiscal que ha tenido Veracruz y miren que habido nefastos pero la dama se los lleva de calle.

Existen infinidades de quejas en contra de estos malos funcionarios que se suponen son los encargados de hacer justicia en Veracruz, basta con levantar la sabana y no hay que ir muy lejos, en Coatzacoalcos, cuando los fiscales se ven perdidos en sus argumentos optan mejor por esconderse y no darle la cara a los abogados que defienden a sus clientes en cualquier situación; demasiada corrupción existe dentro de este sector, donde el próximo gobierno tendrá que depurar porque son oficinas podridas por tanta corrupción e injusticia que reciben los ciudadanos que tienen la desgracia de caer en ese lugar. Miles de casos parados, al menos que se afloje una lana y entonces si hasta el cielo mueven para sacar el asunto que se litiga. Pepe Yunes, que no espere que va recibir por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), la justicia pronta y expedita, va tener que formarse en la fila de los miles de veracruzanos que esperan desde hace muchos años que le resuelvan sus problemas legales; va a llegar a viejo y desde su sillón en su rancho de Perote, Veracruz, va a recordar cuando andaba en la precampaña para gobernador y puso la denuncia en la Fiscalía y es la fecha que no tiene respuesta.

Cambia fecha de Sección Ordinaria de la Diputación

Resulta que la Sección Ordinaria de la Diputación que se llevaría a cabo este jueves, se cambió de fecha y será el cabalístico 13 de febrero a las 13 horas de la tarde y donde Juan Javier Gómez Cazarín está invitando a que los legisladores se reúnan una hora antes en sus oficinas de la JUCOPO, para tratar asuntos que según solo les competen a ellos. Hay que estar pendiente para ver que jugada van a mandar los diputados y si siempre si van a poner a los designados por el gobernador Cuitláhuac García, en los cargos del Poder Judicial.

Celebra Doña Esperanza Campos 50 años de trayectoria en la belleza

Three.- Hablar de Doña Esperanza Garma de Campos, es remontarse a la época de oro de Coatzacoalcos, del boom petrolero, cuando era otro cantar en la ciudad, miles de señoras han pasado por sus manos en estos 50 años en los que se ha dedicado a la belleza. Su primera clínica de belleza la fundó en 1973 y desde ese año sigue estando presente entre la sociedad porteña y la región sur.

Esperanza Campos se especializó en cosmetología en España, París, Francia e Italia; sus tres hijas Laura, Paloma y Maruca Campos han continuado con su legado y se han convertido en todas unas profesionales del mundo de la belleza. Conocemos a varios estilistas que iniciaron y consolidaron su carrera profesional en la clínica de la señora Campos.

A sus 78 años de edad, Doña Esperanza Campos, seguramente se siente orgullosa de sus grandes logros y la innovación que hizo en el mundo de la belleza cuando comenzó siendo una jovencita de 28 años, al paso del tiempo y sus sueños se hicieron realidad y seguirá su legado través de su dinastía que siguen vigente entre su clientela. Hace algunos años escribí una entrevista a su hija Laura Campos y en ese momento mi encabezado decía "Laura Campos la número uno en la belleza" y ella me hizo la corrección "No, no, no, aquí la número uno, es mi madre Esperanza Garma de Campos" y tenía toda la razón. Honor a quien honor merece, felicitaciones a tan distinguida dama de la belleza en Coatzacoalcos al cumplir 50 años de trayectoria.

