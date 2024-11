A la One, Two, Three...

Le va a ir bien a Veracruz con Rocío Nahle

One.- Rocío Nahle García está a unos días de tomar posesión como la primera mujer gobernadora de Veracruz. Las expectativas y esperanzas de muchos veracruzanos y veracruzanas están puestas en ella, para que ahora sí exista en sus municipios una verdadera transformación y termine la maldición y el mal actuar de los pasados gobiernos.

Nahle García siempre se ha caracterizado por ser una mujer de lucha y de trabajo (24/7), con carácter firme y responsable, que a estas alturas sabe qué se requiere para administrar y hacer un buen gobierno desde la silla de Palacio de Gobierno. Como secretaria de Energía, cumplió una de las máximas encomiendas y obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual quedará para la historia de su sexenio: ´La Refinería Olmeca´ en Dos Bocas, Tabasco. Rocío Nahle, desde las primeras horas de su mandato, hará que se vean cambios y comenzarán a fluir todos los proyectos de los 8 ejes que se aplicarán en su gobierno, los cuales fueron enfocados de la siguiente manera: Bienestar Social; Desarrollo Económico; Infraestructura; Educación; Salud; Campo, Ganadería y Pesca; Turismo y Cultura; Seguridad y Derechos Humanos. Son 80 compromisos que durante su recorrido en campaña asumió en los 212 municipios.

Rocío Nahle, siendo gobernadora, tiene programada como una de sus primeras acciones para el 2 de diciembre llevar a cabo el retiro de la caseta de cobro del Puente Coatzacoalcos 1, compromiso que hizo en Nanchital y que cumplirá cabalmente como prometió a los ciudadanos. La cancelación definitiva de la caseta de peaje traerá beneficios a miles de trabajadores, empresas de la zona industrial y municipios que se encuentran al otro lado del río. Gobiernos iban y venían y nunca se dieron a la tarea de hacer este acto de justicia para la gente del sur que todos los días desembolsa una cuota para pasar e ir a sus trabajos o hogares. Según la historia, la caseta del Puente Coatzacoalcos 1 se colocó en 1962. Lleva 64 años sacando dinero. En 2004 se concesionó a Banobras y fue administrada entonces por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En agosto se cumplieron todos los plazos, y por lo tanto la caseta del Puente Coatzacoalcos 1 nada tiene que estar haciendo ahí. Se va, no más sacadera de dinero, fin de esta historia.

El cambio que se viene para Veracruz se hará pian, pianito. Este gobierno tiene mucho trabajo por hacer. Quienes están asumiendo cargos en este sexenio tienen que meterle caña, no podrán echarse a la hamaca. Muchos tendrán que cambiar su mentalidad y dar buenos resultados porque, si no, será su debut y despedida. Por otra parte, se dice que algunos funcionarios que todavía no se han sentado en la silla están presentando el síndrome de inmaculados, con comportamientos déspotas y de "merezco". Se les recuerda que el poder es pasajero y que mejor aprendan de su jefa, quien no ha perdido el piso, sigue siendo humilde y con los pies bien puestos en la tierra; prediquen con el ejemplo, no caigan en las prácticas del pasado y aléjense de las tentaciones para que no sean las reses del mañana.

Las buenas nuevas son que a "Veracruz le va a ir muy bien" con Rocío Nahle García y más cuando cuenta con el apoyo y respaldo del Gobierno Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las cosas marchan bien. Con el tiempo y un ganchito todo se alinea. Entonces, ¿cuál sufrir? Como dice la próxima gobernadora, todo "Por Amor a Veracruz".

Omar García Harfuch "Nadie por encima de la Ley"

Two.- Las palabras de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al decir "Nadie por encima de la Ley", seguramente las recibió el pueblo mexicano como un aire alentador manifestado por la Rosa de Guadalupe. Y no es para menos cuando se espera que la ley se aplique sin distingo alguno y qué mejor que el orden y ejemplo comiencen por casa. La detención el pasado viernes, realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez, junto con otros 7 servidores públicos involucrados en actos delictivos, marca sin duda el rumbo que está tomando la justicia en México.

La doñita María Elena ganó por las siglas de Morena, lo que quiere decir que ´quien la deba, que la pague´. Se terminó el manto protector y los delincuentes tendrán que asumir las consecuencias de sus actos sin importar de qué partido provengan.

La línea viene directa a la flecha. Por eso muchos tendrán que poner sus barbas a remojar y no podrán irse a sus casas a disfrutar lo peinado. El orden comenzó por casa, y el Gobierno Federal va en serio con eso de erradicar la corrupción en todas las esferas. Muchos ayuntamientos están asfixiados por los malos manejos que hicieron del recurso. La mala calidad de las obras está a flor de piel, algunas no aguantan un aguacero y, para rematar, están coludidos con la delincuencia. Mientras tanto, otros, al amparo del cargo, se han beneficiado con la compra de ranchos, propiedades, entre otros jugosos negocios y todo al amparo del poder. El ORFIS cada año saca su lista de los ratones, pero no pasa nada. Ningún pez gordo, a pesar de las evidencias, ha sido enjuiciado o metido a la cárcel por ladrón.

Los gobiernos mejor optan por los arreglos bajo la mesa con el ratón y tan, tan. Esperemos que ahora sí se aplique la ley para que se termine la corrupción de alcaldes y funcionarios que robaron el presupuesto. García Harfuch fue muy claro y directo cuando señaló que ´Nadie por encima de la Ley´ y, como se puede ver, esta será la línea que tendrán que seguir los entrantes gobiernos.

Manuel Huerta "Hay muchas críticas al pasado gobierno"

Three.- El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en su reciente visita a Coatzacoalcos, mencionó que al gobierno casi saliente de Cuitláhuac García Jiménez se le tendrá que auditar porque son muchos los señalamientos de la gente en todos los rubros; "que alguien le metió mano al presupuesto y aquí no pasó nada. Hay muchas críticas en materia ambiental, carreteras". Huerta, muy a su estilo, dijo que no quiere recordar las comparecencias que han hecho los funcionarios salientes, quienes han sido muy criticados por los diputados y la opinión pública por su mal actuar.

Otra cosa a la que se refirió fue a la manera en que gente que trabajó en la SEV se hizo presente con la rapiña y, antes de desocupar la silla, realizó saqueos de muebles de las oficinas. Hay que decirle al senador Huerta que ojalá fueran solo los muebles lo que se llevaron, porque eso se recupera fácil. Según se dice y señalan algunos que saben, esta dependencia es una de las más saqueadas. Miles de millones de pesos y muchas historias existen de todos los jugosos negocios que se realizaron bajo la complicidad de quien desgobernó Veracruz. Por eso la desesperación del fuero de su titular, a quien por cierto mencionan que hizo en seis años su gran transformación: de estríper a magnate.

Huerta Ladrón de Guevara mencionó que la divisa al combate a la corrupción y la honestidad no puede permitirse y que él cree que los órganos de fiscalización van a tener mucho trabajo. "Qué bueno que Rocío Nahle, al encabezar esta transición, audite lo que se tenga que auditar. Lo mismo hace la federación". Manuel Huerta no quiso dar su opinión sobre el mal gobierno de Cuitláhuac García, mejor cerró su boquita y se salió por la tangente. Raro en él, porque si algo le gusta hacer es despotricar sin distingo alguno. Tal vez alguien le recomendó no hablar de más o pensó que era mejor no meterle más leña a la hoguera, por aquello de que ´Cui´ se va del gobierno junto con sus funcionarios bien quemados, señalados y apestados.