Toma protesta Renato Alarcón Guevara como presidente de la asociación civil "Transformando Zapataverde A.C."

*Ahora que ya arrancó el proceso por parte del OPLE para el relevo de presidentes municipales en los 212 municipios del estado de Veracruz, no pierdan de vista en Boca del Río, a un "caballero" que va a dar una gran sorpresa, y se va a postular para gobernar este turístico ayuntamiento. ¡Síguelo! *Las comparecencias que se están llevando a cabo en la legislatura del estado, de la glosa del VI informe de labores de gobierno de Cuitláhuac García, son un verdadero ejemplo de que hay diputados que no saben qué hacen en el Congreso, y los que tienen experiencia dejan en ridículo a los presidentes de las comisiones y a algunos secretarios del gabinete saliente. ¡Así es el nivel de política en Veracruz!

*La primera semana de diciembre del presente año, se dará el relevo del nuevo Consejo del Colegio de Notarios del estado de Veracruz, dejando la presidencia el maestro Daniel Cordero Gálvez, notario público # 16 de la ciudad de Nogales, y entrado al relevo el maestro Joaquín Tiburcio Galicia, notario público # 17 de la ciudad de Veracruz, Veracruz.

En un ambiente de cordialidad y de amistad se llevó a cabo, en el salón Las Terrazas (de la congregación de Dos Bocas), la toma de protesta de la asociación civil "TRANSFORMANDO ZAPATAVERDE A.C." que preside Renato Alarcón Guevara, junto con su comité integrado por José de Jesús Cárdenas, Judith Morales Briones, Cinthia Callejas Caballeros y Raúl Retureta Díaz, quienes están preocupados por trabajar por el medio ambiente en el municipio de Emiliano Zapata. Juntos lucharemos por cuidar el agua que es un vital líquido para la vida diaria, sembraremos miles de árboles en todas las comunidades para que la salud de todos los zapatenses sea más próspera, cada uno de los invitados al evento me conocen y saben de mi compromiso y seriedad en los trabajos que me comprometo, por eso les digo que juntos vamos por un mejor Emiliano Zapata; por su lado el diputado local y coordinador de la bancada de partido Verde en el Congreso del Estado, Marcelo Ruíz Sánchez, felicitó a Renato Alarcón por su iniciativa de trabajar duro para mejorar el medio ambiente a favor de la sociedad; la historia nos lleva a que durante muchos años los seres humanos hemos ido destruyendo nuestro planeta, contaminando todos los días cada rincón de nuestras ciudades, por eso estamos sufriendo muchos ciclones, huracanes, quema de árboles, destrucción de bosques, contaminación del agua, etc., por eso es necesario poner un alto a todas estas malas acciones en nuestro ambiente. En su intervención, Edgar Herrera Lendechy, secretario general de Comité Estatal de partido Verde en el estado de Veracruz, se sintió muy contento por estar en este tipo de eventos que se deben de repetir en todo lo largo y ancho de Veracruz, realizar este tipo de iniciativas es importante para la vida diaria como la que hace mi amigo Renato Alarcón, que es la de trabajar por mejorar el medio ambiente, ya que es muy importante para la ciudadanía; nosotros como partido Verde, estamos comprometidos a estar atentos a las peticiones de la población veracruzana en el ámbito ambiental y social, continuaremos el trabajo que venía realizando en el estado el diputado Marcelo Ruíz, y seguiremos las instrucciones precisas de parte del diputado federal, y secretario de organización nacional del PVEM, Javier Herrera Borunda, seguir trabajando junto a la gobernadora Rocío Nahle por un Veracruz mejor. En el evento de toma de protesta estuvieron acompañando a Renato Alarcón, el alcalde del municipio de Puente Nacional, Roberto Montiel (Calelas), Jenny Arroyo, René Herrera, Gustavo Murrieta, Jorge Alor, Fernando Feria, Rafael Alarcón, Marcelino Romero Rodríguez, Othón Carrillo y Conrado Báez Andrade; los jóvenes Uziel Huesca, Arely Arredondo, Miranda León, así como un sin números de habitantes de las diversas comunidades de Emiliano Zapata.

***En Catemaco tenemos un gran hombre comprometido con la población, Don Rodolfo Berdón Azamar, que impulsa una nueva estrategia de trabajo enfocado en la verdadera transformación del turismo, cultura, deporte, ganadería, campo, sectores productivos, que terminaran de consolidar este municipio a través de las inversiones como una de las zonas económicas más importantes de Veracruz. En esta tierra paradisiaca y mágica, vio nacer y crecer a un personaje, al que nada le ha sido fácil, y quien, a su avanzada edad, sigue conservando la única herencia que le dejó la vida, que es trabajar duro todos los días para salir adelante. Su ejemplo es el de la honradez, ganar el pan con el sudor de su trabajo y sacar adelante a su familia. "Don Fito", como le gusta le digan sus amigos, todavía tiene mucho que aportar a Catemaco; visionario busca dejar las huellas de su pasado por estas tierras que le han dado todo, y tener el honor de servirle con su experiencia desde cualquier espacio, trazando desde su perspectiva una ruta de desarrollo y crecimiento económico para su pueblo querido, Catemaco, en coordinación con las autoridades de gobierno para aterrizar proyectos exitosos. Es un hombre humilde de campo y ganadería, su pasión con constancia y dedicación le han permitido ser exitoso en lo que se propone, le gusta ayudar a la gente que lo busca gestionando distintos programas que beneficien a su gente para mejorar el cultivo y la ganadería, que son sectores productivos importantes para la región. Don Fito es el mejor ejemplo: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". ¡No hay que perder de vista a Don Rodolfo!