La oposición en Veracruz, crónica de una caricatura animada

Lo que se pudo escuchar y ver, durante las comparecencias de los secretarios de despacho de la saliente administración estatal en el congreso de Veracruz, presagia lo siguiente:

Una oposición ruidosa y que no ha aprendido la lección, solo el protagonismo, el escándalo y el borlote, presentan como opción de contraste al ciudadano, para buscar ganar su simpatía, al enfrentar a ese trabuco que hoy por hoy en Morena y su activo más fuerte la gobernadora Rocío Nahle.

El Dip. Héctor Yunes, el ex alcalde su sobrino Fernando Yunes, el ex alcalde Adrián Ávila, son los más sobresalientes y con experiencia entre los diputados locales de la oposición, sin embargo, dicho sea de paso, sus mejores épocas ya son cosa del pasado, en el caso de los Yunes, todo está dicho, el repudio y el cansancio del pueblo, es público y notorio, solo al escuchar las pláticas entre la gente, así que no les queda más que apelar al mismo speech de siempre, la victimización, el grito, etc.

Así será sin duda el comportamiento de la oposición en Veracruz, sin propuesta, ni debate de altura, si no solo, denuncias, titulares de periódicos y columnas de periodistas amigos.

El PAN, el PRI, en este estado, están desarticulados, repartiéndose y administrando las migajas, las prerrogativas y las plurinominales, no les preocupa en absoluto el electorado, ellos están en lo suyo.

El gobierno de la Ing. Rocío Nahle, se muestra dispuesto a trabajar con todos, incluso ha dejado ver qué con la misma oposición puede construir el gran proyecto de la modernización y como ella misma dice "poner a Veracruz de Moda" el pequeño detalle es que debe haber una oposición seria, profesional y responsable y al menos al momento no se ve eso.

Es cuanto estimados amigas y amigos, hasta la próxima.

reinhartaibo@hotmail.com