Renato Tronco está pelado; vende espejitos a Pepe Yunes

Renato Tronco Gómez, saca la cabeza en este proceso electoral y dice que va a apoyar a Pepe Yunes, claro que todo con mira a enfilarse para ir por la presidencia de Las Choapas. En una conferencia de prensa tiró su rollo mareador y argumentó que el sigue con los ‘bachocos’ bien puestos y que nunca fue sumiso y nunca estuvo a los pies del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Parece que esta parte de su historia la endulzó, se le olvidó a Tronco que ‘El Tío Fide’ no tan solo lo domó al disque rebelde del sombrero, sino que lo puso de rodillas ante él y hasta lo hizo lamberle las suelas de los zapatos. Fidel Herrera lo tenía en sus manos con el asesinato del profesor Alfredo Pérez Juárez y solo le dio un apretón para que se quedara quieto, pagaron otros por su pecado, Tronco libre hasta la fecha y por supuesto, fue su más fiel empleado de Fidel Herrera, que no venga ahora con su cuento ‘chino’ que no lo mangoneaba Fidel. A partir de su alianza solo se concretó a decirle a su jefe, patrón “Si señor, lo que usted diga señor, sus deseos son órdenes para mí”, lo dobló a punta de billetes, Fidel en eso era un experto y para el Tronco fue su mejor época económicamente hablando. La historia no se puede borrar con sus dichos, queda impresa para la memoria de los ciudadanos, que ahora no se quiera hacer el valiente, cuando fue un sumiso corderito con el tío Fide.

Tronco Gómez, se levantó el cuello al decir que ayudó a la alcaldesa Mariela Hernández, es cierto, porque tenía el interés que Chucho Uribe no ganara la elección, claro que no fue gratis, todo mundo en Las Choapas dice que Eric Cisneros Burgos, ‘El Gran Traidor’, lo apretó con el asesinato de Pérez Juárez. Este asunto no prescribe, solo se guarda y cuando se necesita sale a flote, pero dicen que Tronco pidió a cambio de dejar todas sus aspiraciones a la presidencia, que atorara a su máximo enemigo Jesús Uribe Esquivel, a quien le armaron su cuatro y hoy todavía tiene que estar batallando en los tribunales para demostrar su inocencia. Todo esto aquí escrito es del dominio público entre la población de Las Choapas.

Renato Tronco se sentó con Pepe Yunes, quienes conocen bien la historia en estos momentos sobre Tronco, saben que no cuenta con el apoyo de la gente del campo y que le vendió a Pepe Yunes, saliva y espejitos. Los comisariados ejidales no quieren saber nada de Tronco, por mentiroso y traicionero, en su conferencia hubo más reclamo que apoyo.

Luis García “Ya Renato, tu palabra no vale que hiciste con los tractores que te dio Fidel Herrera Beltrán, que hiciste con toda la maquinaria de la Unión de Ejidos, que hiciste con la ambulancia y la casa del pueblo que ahorita es la escuela de tu cuñada que ahí era para la gente que llegara al hospital; para que quieres puestos políticos si siempre enriqueces a los mismos, que le hiciste a David gordo, le diste una patada y fue con el que más dinero hiciste, nada más lo utilizaste, tu palabra no vale”, así de ese nivel estuvieron los reclamos de los cibernautas en las redes sociales.

Aunque les parezca mentira la leyenda de Tronco Gómez, se terminó, porque quedó al descubierto su ambición, la gente en Las Choapas despertó y sabe perfectamente que los Troncos, solo ven para su santo, dejó sola a la gente del campo, esa que lo hizo y lo ayudó en toda su vida política, cuando se empoderó, se sintió sobrado y se le olvido de donde salió. Los ejidatarios de la zona rural quienes son los que votan no lo quieren, no confían en su persona, el apoyo que le ofreció a Pepe Yunes, es ficticio, Los Tronco, desde hace mucho tiempo atrás se le acabó su reinado y su palabra no vale nada.

Por otro, lado que no venga con sus mentiras a decir que ayudó a Mariela Hernández porque era la mejor opción, lo doblegaron por la sencilla razón que estaba adentro su hermano Miguel Tronco, a quien el ORFIS le detectó millonaria rapiña, Eric Cisneros Burgos ‘El Gran Traidor’ de ahí se agarró y no les quedó de otra que entrarle al baile. Por cierto, la denuncia del finado Pérez Juárez sigue vivita y coleando en la Fiscalía, pero como la fiscal Verónica Hernández es la incondicional de Eric Cisneros Burgo ‘El Gran traidor’ principal operador de Pepe Yunes y todos los de apellido Yunes, sigue blindado Renato Tronco Gómez y no le van a hacer efectivo su pecado que trae sobre la espalda. Ojo Esteban Ramírez Zepeta, te están comiendo el mandado en tu propia tierra.