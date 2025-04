Pocos lo denuncian; extorsión sigue golpeando a socios de Coparmex

Aunque el tema de las extorsiones, entre ellas el cobro de piso, ha crecido de manera exorbitante en el país, se estima que el 96.7 por ciento de estos delitos no se denuncian, señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Durante una visita a Orizaba, el líder empresarial indicó que, de acuerdo con los datos que tienen, uno de cada dos socios de la Confederación ha sido víctima de por lo menos un delito, siendo el principal el robo de mercancía, seguido por robo al transporte y en tercer lugar la extorsión.

"Hay una cifra negra que no se denuncia, el 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian y no se denuncian por dos razones: por falta de confianza en la autoridad y por miedo a represalias", apuntó.

Sierra Álvarez mencionó que ante ello desde la Coparmex se encuentran exigiendo una ley general que castigue la extorsión, y que a través de esta ley general se dé herramientas a los jueces para castigar el delito y homologarlo en todos los estados.

Comentó que esos delitos, lamentablemente, se están presentando en todo el territorio nacional, y si bien hay focos rojos en algunos estados y ciudades la exigencia se da en todo el país.

Consideró que, si se desea atraer y aterrizar inversiones, es fundamental que se trabaje como país en el tema de seguridad y que haya una estrategia en los tres niveles de gobierno, coordinada, para combatir la inseguridad que hay en todo México.