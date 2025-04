¿Veracruz en el radar de Estados Unidos por nexos del narco mexicano con mafia china?

Si bien el reporte no detalló en su totalidad cuáles son los nueve puertos con presencia de la mafia china en México, hizo alusión de al menos cinco:

Veracruz.

Bajo las aguas del Golfo, en sus canales sucios y sus muelles oxidados, se oculta una verdad: Veracruz no es solo un puerto de comercio; es un campo de batalla donde las mafias se alimentan del crimen, donde la mercancía más valiosa no está en contenedores marcados con etiquetas, sino en las sombras, sin nombre, sin rostro.

Bajo su superficie yace una red de corrupción e ilegalidad alimentada por el narcotráfico y las alianzas con grupos del crimen trasnacional.

La llegada del destructor USS Gravely (DDG-107), uno de los navíos más avanzados de la Armada estadounidense, ha hecho especular si el gobierno de Estados Unidos ya tiene en su radar las operaciones de los cárteles mexicanos en costas de Veracruz y el Caribe.

La embarcación, que cuenta con un desplazamiento de 9,515 toneladas y está equipada con un potente arsenal de misiles Tomahawk, antiaéreos Standard y antisubmarinos. Su Sistema de Combate Aegis permite detectar, rastrear y eliminar múltiples amenazas aéreas, de superficie y submarinas de manera simultánea.

Este despliegue ocurre luego de que, en marzo pasado, el Pentágono anunciara la movilización del USS Gravely a aguas del Golfo de México para reforzar la seguridad fronteriza estadounidense y las operaciones contra el narcotráfico.

Y es que de acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha consolidado su dominio sobre este puerto, utilizando su influencia para mover precursores químicos de manera casi indetectable.

Un reportaje difundido por Televisa hace algún tiempo también reveló que algunos trabajadores del puerto de Veracruz han sido testigos de los operativos del cártel y aseguran que son obligados a ignorar ciertos contenedores y a permitir el paso de sustancias ilegales.

"Nos dicen que no toquemos ciertos contenedores, que no los miremos", le reveló a la prensa uno de los empleados en anonimato.

Entre muelles y grúas, los cárteles mexicanos y sus aliados en el extranjero han extendido sus tentáculos a Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos.

Desde allí, arranca lo que el mercado negro demanda: fentanilo, metanfetaminas, cocaína. Todo pasa por Veracruz, el punto de quiebre entre las rutas que traen miseria desde Asia y las que la entregan al corazón de América del Norte.

Los químicos muchas veces viajan en silencio, escondidos en productos legítimos.

UN VÍNCULO INTERNACIONAL: LA MAFIA CHINA Y EL CJNG

Lo que parece un simple tráfico de precursores químicos es, en realidad, una compleja operación global. La mafia asiática, utilizando una empresa en Costa Rica como fachada, se llegó a infiltrar en diversas aduanas mexicanas, incluyendo las de Veracruz, Tuxpan y Yucatán, ha alertado el escritor y periodista Ricardo Ravelo.

Esta organización asiática, que ha utilizado métodos tan inusuales como el tráfico de tiburones congelados para ocultar cocaína, ha dejado una huella profunda en el puerto veracruzano.

En el Caribe, la droga se mueve sigilosamente desde bodegas en Centroamérica, pasa por Veracruz, y termina en Estados Unidos y Asia, mientras la mafia china aseguraba la cadena logística en cada eslabón.

Ricardo Ravelo, periodista y experto en narcotráfico, ha documentado estos movimientos, señalando que la colaboración entre el CJNG y la mafia china es una de las alianzas más peligrosas del crimen organizado.

"Están moviendo drogas a través de tiburones", explicó Ravelo a Imagen del Golfo. "Este grupo está conectado a una red criminal global que atraviesa continentes".

¿UNA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL?

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades mexicanas para limpiar el puerto, los testimonios en el terreno revelan una verdad sombría: Veracruz sigue siendo un punto neurálgico en la ruta del narcotráfico.

Las autoridades federales, conscientes de la infiltración de estos grupos, luchan por desmantelar las redes de corrupción que permiten el movimiento de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, un opioide mortal que ha cobrado miles de vidas en Estados Unidos.

Uno de los elementos más devastadores de este comercio es el fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína. Este opioide, que se fabrica en laboratorios clandestinos en México, se distribuye por todo el mundo, con una gran parte de las exportaciones destinadas a los Estados Unidos.

Veracruz se ha convertido en una de las rutas de esta droga, que no solo se mueve en grandes cargamentos, sino también en cantidades pequeñas, pero letales, a menudo mezclado con otras sustancias para aumentar sus efectos.

Las historias de los trabajadores portuarios, que han sido testigos de estos cargamentos, son desgarradoras. Pedro, un empleado del puerto, relató cómo durante los gobiernos federales del PAN y el PRI la vigilancia de la carga se volvió un acto de complicidad. "Hay gente armada que llega vestida como militares", dijo, "y nos dicen qué contenedores no debemos tocar. Es como si nada de eso estuviera pasando".

La complicidad se extendió a algunas empresas que operan en el puerto, quienes, según algunos testimonios, también tienen conocimiento de los movimientos ilegales.

Los empleados portuarios no eran antaño simples peones; estaban atrapados en un sistema que no podía ser desmantelado.

LA RUTA DE LOS PRECURSORES QUÍMICOS: DE ASIA A VERACRUZ Y MÁS ALLÁ

El fentanilo, aunque es solo uno de los productos que se mueven a través de Veracruz, es el más devastador. A través de las aguas del Caribe y el Golfo de México, los precursores químicos viajan desde Asia, especialmente desde China, Japón y Hong Kong, hacia el puerto de Manzanillo.

Desde allí, el viaje sigue hacia el sur, pasando por el Canal de Panamá y culminando en Veracruz. La ruta terrestre también juega un papel crucial: Televisa evidenció hace varios años que incluso desde Veracruz, los químicos viajaban hacia ciudades del estado, con laboratorios clandestinos que fabricaban metanfetamina y otras drogas sintéticas.

La ruta de los precursores químicos, ya en tierra, sigue por Cardel, hacia Xalapa y llega a municipios como Coatepec, Naolinco, Misantla y Martínez de la Torre, donde estarían laboratorios químicos que fabrican cristal. De ahí, las sustancias se distribuyen a nivel local, nacional, detalló Televisa.