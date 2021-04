Esmeralda Mora anhela mejorar la calidad de vida de los nanchitecos

Esmeralda Mora Zamudio, una mujer trabajadora que en la década de los 70´s llegó a Nanchital junto con su familia, en pleno auge de la industria petrolera en el sur de Veracruz, pero que ahora desde otra trinchera quiere mejorar la calidad de vida de la población que la recibió al ser aspirante a candidata a la alcaldía de ese municipio por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Originaria de Alvarado, Veracruz, relató que cinco años después de casarse enviudó muy joven, pues a la edad de 23 años tuvo que sacar adelante a sus dos pequeñas hijas, la primera de dos años y la segunda de un año.

Con el apoyo de su familia pudo viajar a Nanchital en donde ingresó a laborar al complejo petroquímico Cangrejera, en el área de personal, en donde pudo conocer a cientos de personas que buscaban una oportunidad de empleo.

"Después de 23 años, me jubilé a la edad de 46 años por haber participado en las movilizaciones de ´No a la venta de Pemex´ en el año de 1996 junto a Rocío Nahle. Cuando quedé viuda y cuando me jubilaron, la nostalgia me ha durado 15 días y me he levantado, la cosa es levantarse rápido, la actitud tiene mucho que ver", comentó.

Posteriormente recibió la invitación a participar en el Partido de la Revolución Democrática, en donde ocupó diversos cargos, de igual forma participó en trabajos sociales a través de la asociación civil ´Digna Ochoa´.

Estando en el PRD intentó ser precandidata a la alcaldía, sin embargo el dirigente de ese partido en aquellos años, había acordado con otro candidato que ya estaba registrado, por lo que consideró que el partido no es malo, sino las personas que lo lideran al tomar algunas decisiones.

No obstante, reiteró que siempre ha sido seguidora de Andrés Manuel López Obrador, es por ello que lo apoyo desde el inicio del Movimiento de Regeneración Nacional, hasta que se registró como partido político.

Al conformarse Morena en Nanchital, le ofrecieron contender por la alcaldía de ese municipio, en esa ocasión los votos no la favorecieron, sin embargo siguió trabajando para el partido.

Después le propusieron trabajar en Coatzacoalcos, en donde fue titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), un organismo descentralizado que le permitió conocer y desarrollarse en el ámbito de la administración pública y que ahora es un espacio digno para las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia.

"Los tiempos de Dios son perfectos porque tengo la experiencia de la función pública. Me invitaron en este proyecto y dije si, vamos a trabajar por Nanchital", refirió.

El pasado 29 de enero pidió licencia para poder contender por la alcaldía de Nanchital.

En las recientes reuniones que ha tenido con la militancia de Morena, ha notado buena aceptación y el respaldo de sus compañeras y compañeros, quienes igual que ella, esperan que mejoren las condiciones de vida y empleo.

Actualmente es abuela de tres nietos y un bisnieto, además está por cumplir 70 años y dice sentirse orgullosa de seguir con su formación profesional, pues está cursando el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en derecho y espera poder finalizarla.