Sólo me queda mi vida, mañana habrá sorpresa si Gobierno de Veracruz pisotea mis derechos: maestro

El docente jubilado por invalidez, Juan Moctezuma López, habló en el segundo día de su tercera huelga para exigir el pago del seguro institucional que le corresponde por derecho y se le adeuda desde 2014.

Dijo haber confiado en recibir una respuesta positiva por parte de Gobierno del Estado, con Cuitláhuac García, pero "me he dado cuenta de que este gobierno no escucha ni le interesa las necesidades del pueblo".

Se mantuvo firme en seguir con su manifestación, y adelantó que el día de hoy estará acompañado por su familia y se encadenará simbólicamente.





'LO HE PERDIDO TODO, SÓLO ME QUEDA MI VIDA'

"Si el gobierno cree que estoy solo, se equivoca; tengo familia y amigos que me han apoyado y han estado al pendiente de mí, aunque les haya dicho que se mantuvieran al margen, esto no tiene fines políticos".

Asimismo, añadió que "el día de mañana hay una sorpresa respecto a la actitud que el gobierno ha tenido conmigo. Después de haber perdido todo, lo único que me queda es mi vida; como al gobierno no le interesa nada de esto, mañana será un día bastante fuerte si hoy no hay ninguna resolución. Ya no voy a aceptar fechas ni promesas, quiero el pago total de mi seguro institucional".

El manifestante se negó a ofrecer detalles sobre las acciones que tiene previstas para el día de mañana si no recibe una solución a su causa el día de hoy, pero dijo mantenerse firme en su decisión en vista de que su vida "es el único derecho que me queda. (...) A los veracruzanos sólo nos ignoran para usarnos en época electoral".