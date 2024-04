Encadenado, docente mantiene huelga de hambre en centro de Xalapa

Juan Moctezuma López, docente de educación primaria pensionado por invalidez quien en los últimos días ha mantenido una huelga de hambre ante las negativas de las autoridades durante 10 años para pagarle su seguro institucional, continúa su protesta en la Plaza Lerdo de Xalapa.

"No creo en el gobierno ni sus promesas. Ningún funcionario se me ha acercado a darme una solución, quieren decirme lo mismo de que espere al siguiente mes.

"Por ello hice esto; no me siento bien, pero lo hago por mí, no tengo ninguna organización detrás ni porque me estén pagando, al contrario, es lo que necesito y me deben por ley", afirmó el docente.

Aseguró también que sospecha que las autoridades ya tienen presupuestado el monto que se le debe, pero que buscan repartirlo a su beneficio.

Su única exigencia es que se le liquide, pues a pesar de continuar recibiendo su pensión por invalidez, esta representa una suma irrisoria. Agradeció a las personas que lo han apoyado y han difundido su manifestación.

Ante el acto de encadenarse las muñecas, manifestó: "simboliza cómo el gobierno nos quiere tener a las personas, quieren que dependamos de ellos y les pidamos de rodillas por los derechos que tenemos.

"Los jóvenes, niños y adultos no tenemos que estar encadenados ni arrastrándonos ante el gobierno; que quede claro que no me encadenaron ellos (literalmente), fui yo".

A pesar de sus problemas físicos a raíz de una cirugía y los estragos a su integridad física, el docente se mantiene firme en su protesta.

"Cuando se trata de mi familia y mis derechos, aunque sea gateando voy a exigir lo que por derecho me corresponde, 17 años laboré por eso; no me siento bien físicamente, pero aquí estoy. Hasta que no me den el documento con las fechas de pago y lo firme, no me voy de aquí".