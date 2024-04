Docente jubilado se manifiesta en Xalapa; exige pago de seguro: "Más de 10 años de promesas"

Juan Moctezuma López es un profesor de educación primaria de la localidad El Capulín, pensionado por invalidez luego de que en el 2012 fuera sometido a una cirugía por una lesión en la columna vertebral que le dificulta laborar.

Por segunda ocasión, el profesor acudió a la Plaza Lerdo del centro de Xalapa a protestar al Gobierno del Estado por el adeudo del pago del Seguro Institucional que se ha extendido por ya 10 años. Señala que las autoridades correspondientes ya lo han llamado a dialogar, pero a la fecha no le han dado una solución.

"Sé que a muchos compañeros en menos tiempo se les ha pagado e incluso liquidado. A mí me dicen que soy un caso especial, pero nunca se me ha especificado por qué. Yo no he recibido ni un peso de lo que me adeudan y sólo me han dicho que verán la manera de que sea escuchado", contó el profesor.

El manifestante exige ser escuchado y recibir el pago que le corresponde por 17 años de servicio, al cual tiene derecho como trabajador pensionado por invalidez y se le adeuda desde 2014. Declaró que, a diferencia de su anterior protesta, esta vez hará huelga de hambre de no ser escuchado.