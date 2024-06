´Regular´ a piperos de Xalapa, ¿primer paso para legalizar huachicol de agua en Veracruz?

En la población de El Castillo, municipio de Xalapa, no se puede regularizar a piperos y "matar a la gallina de los huevos de oro". Autoridades federales, estatales y municipales, conjuntamente con la población, deben implementar acciones para preservar los manantiales y garantizar el derecho humano al agua en la zona rural de Xalapa y de la propia capital del estado.

Incluso si es necesario frenar el tiempo que sea necesaria la extracción de agua, aseveró la ambientalista e investigadora de la Universidad Veracruzana, Beatriz Beristain.

Agregó que evidentemente la extracción de agua en pipas es un negocio rentable para unos cuantos, por lo que urge frenarlo y atender la advertencia de la población que se manifestó porque se está secando el río.

Sería muy grave regular a piperos, los llamados huachicoleros del agua, que por años han operado de manera irregular. Lo urgente es realizar un estudio en la zona con apoyo de expertos e implementar una veda si la sobreexplotación por extracción del vital líquido tiene peligro al río de secarse, recomendó la ambientalista.

"El relator de Derechos Humanos del agua, indica que hay varios niveles de agua y el primero es agua vida. Es decir, primero el agua para la sociedad, y por último el agua negocio", citó Beatriz Beristain.

Además, ante el bajo caudal del afluente, las descargada de aguas negras también representan riesgo para los consumidores, pues pueden ocasionar problemas de salud pública, incluso muertes.

"AGUA SUCIA ES FUENTE DE ENFERMEDAD Y MUERTE"

Autoridades municipales deben atender y destinar presupuesto para labores de saneamiento de manera emergente.

Insistió que solo se pueden regular pipas si no se pone en riesgo el río, pero también eso conlleva el riesgo de que siga la sobreexplotación, incluso que empeore lo que está sucediendo ahora.

"Eso sería regularizar la extracción ilegal", aclaró ante las peticiones del alcalde Ricardo Ahued para favorecer a los piperos.

Insistió en que en la zona "se ve la problemática y la ganancia. La gente tiene en la mira cuánto va a ganar, pero qué va a pasar si en dos años o tres ya no hay agua".

El problema es muy serio: urge una gran mesa de diálogo, en el que participen los diferentes órdenes de gobierno, los ejidatarios, el agente municipal y la población.

Finalmente, expuso que en el pueblo hay un problema de lucro muy fuerte, irregularidades. ¿Quién está ganando?

Advirtió que corresponde a las autoridades buscar solución de fondo al desabasto del vital líquido, no a las pipas. "El río no se puede ver como negocio, no podemos dejar cuidar las ovejas al lobo", alertó ante las peticiones de Ricardo Ahued para permitir que los piperos-huachicoleros extraigan el vital líquido.