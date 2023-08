¿Sabes qué hacer si quedas atrapado en auto en medio de inundación en Xalapa?

Siempre el consejo es que privilegie su vida, aunque piense en el automóvil

Las lluvias intensas o prolongadas durante la temporada de ciclones o por algún fenómeno natural, puede provocar rápidamente que avenidas se inunden, esto por el agua acumulada que no logra escurrir rápidamente en alcantarillas, o bien, por el desbordamiento de ríos o arroyos.

En medio de este escenario, hay personas que han quedado atrapadas en las vialidades inundadas, en su automóvil. Incluso hay personas que han sido arrastradas con todo y vehículo, o peor aún, que han sido arrastradas por la corriente, soltando su automóvil.

De ahí la importancia de que las personas sepan que hacer en medio de una contingencia de este tipo, y que las recomendaciones sean dadas por expertos, como es el caso del primer comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández.

En la ciudad de Xalapa, informó, sí han ocurrido este tipo de rescates, principalmente en avenidas como la México y en la zona de Luz del Barrio, en donde Bomberos han tenido que acudir a auxiliar a personas atrapadas en sus vehículos, en medio de la inundación.

RECOMENDACIONES DE BOMBEROS DE XALAPA

Primeramente es esencial saber que, si usted queda atorado en medio de una avenida que ya se está inundando, y su vehículo no logra salir, si puede aún bajar del vehículo, no hay corriente y las condiciones le permiten aún ponerse a salvo, hágalo, el vehículo será recuperado por los cuerpos de rescate después, pero sin poner en riesgo su vida, resaltó el comandante Acosta.

Ahora bien, si el vehículo ya está en medio de una inundación en la que el agua sube rápidamente y hay corriente, con proximidad de un arroyo o río desbordado y ya no puede salir del vehículo e ir a una zona segura, súbase al toldo de su automóvil y baje las ventanas aunque el agua entre, ya que debe estar arriba del techo del carro, pero buscando sujetarse de la puertezuela o algún tirante-cinturón para que la corriente no lo arrastre y no corra riesgo de ahogarse.

El tema de las ventanas es importante y deberá actuarse de acuerdo con la magnitud de la inundación. Hay personas que en una calle encharcada o medianamente inundada, sin corriente, se apaga su vehículo al mojarse el motor, y cierran las ventanas para no mojarse en lo que pasa la lluvia, lo cual es una buena opción.

Sin embargo, no es una idea buena en caso de que la inundación sea mayor y con corriente, pues la persona puede quedar atrapada adentro de su vehículo e incluso perder la vida, expone el primer comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa.

Y es que ha habido casos de personas que, atrapadas en medio de una inundación severa y con corriente, se queda en su vehículo con las ventanas cerradas y hasta con el cinturón de seguridad puesto que, ante los nervios, a veces olvida cómo desabrochar, lo cual complica el rescate para los cuerpos de auxilio, hace que se pierda tiempo valioso "porque a veces tenemos que buscar quitar la puerta o abrir en medio del agua, y a veces ya no logramos sacar a la persona con vida".

En cualquiera de los casos, la gran ventaja actualmente es que todas o casi todas las personas tienen un teléfono móvil-celular, por lo que la persona directamente afectada o quien se de cuenta del incidente, pida auxilio inmediatamente al 911 o directamente a Bomberos, acentuó el comandante José Luis Acosta.

"Siempre el consejo es que privilegie su vida, aunque piense en el automóvil, porque primeramente está salvar la vida , hay que tener claridad en eso, y que se pida auxilio de manera inmediata, eso nos permitirá auxiliar a salvar vidas y también bienes materiales", acentuó el primer comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta.