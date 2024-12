¡Que asco! exponen a restaurante de ramen en Xalapa; operaba en condiciones deplorables

El restaurante "Ukiyo Ramen" ubicado en la calle Ignacio Allende en el centro de Xalapa ha generado controversia en redes sociales tras ser denunciado públicamente por presuntamente operar en condiciones insalubres. En las imágenes y videos que se han viralizado, revelan deficiencias graves en la higiene del establecimiento.

Además también pueden observarse espacios de preparación de alimentos en evidente deterioro, utensilios sucios y acumulación de residuos, lo que ha generado preocupación entre los que alguna vez fueron consumidores de este sitio.

En los comentarios, algunos clientes expresaron haber tenido malas experiencias relacionadas con la calidad de los alimentos, mientras otros lamentaron la falta de supervisión en este tipo de negocios.

Así respondieron los encargados

Ante la viralización de la denuncia, los encargados del restaurante respondieron en redes sociales con un comunicado en el que aclaran que el negocio dejó de operar hace más de un año y que el local había sido abandonado.

"Desde el 1 de octubre de 2023, nuestra dirección no está en Xalapa, Veracruz, y de hecho, por si no se han dado cuenta, llevamos 1 año y 3 meses cerrados con cero operaciones ni hemos publicado nada. Es más, peor tantito, vayan: desde mayo, el local no tiene servicio de agua debido a que se canceló el servicio. Lo que se dejó en Allende fue la basura de aquel momento (sept 2023) y literalmente se dejó abandonado."

Señalaron en su declaración.

Debido a la respuesta, algunos usuarios aceptaron la explicación mientras que otros criticaron la falta de responsabilidad por no haber gestionado el cierre adecuado del lugar y dejando ciertas dudas al respecto sobre los residuos que allí se encontraron, entre los cuales incluían excremento de animales y humanos.

Hasta ahora las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial al respecto, quedando solo en inspecciones que han exhibido las condiciones del local.