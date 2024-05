¿Tacos con gusanos?; negocio de Xalapa también estaría relacionado con venta de carne de perro

El negocio de Xalapa "Carnicería La Cabaña" ha sido expuesto en redes sociales por presuntamente vender tacos con gusanos y tras este reporte, se sumaron algunas otras denuncias ciudadanas donde señalan que los alimentos de este establecimiento se encuentran en mal estado.

Uno de estos señalamientos hace referencia a diciembre del 2023, cuando a través de una publicación en Facebook, una comensal exhibió que había consumido alimentos de la taquería "Don Tino", ubicada en la colonia El Sumidero y en los tacos se había encontrado con una desagradable sorpresa: presunta carne de perro.

Tras viralizarse las fotografías del hecho, fue el propietario de la taquería quien negó la denuncia, asegurando que en su negocio no se vendía carne de perro y pidió que la comensal ofreciera una disculpa pública por supuesto 'daño moral'. Así mismo, declaró que la carne de su negocio era surtida en la "Carnicería La Cabaña", asegurando que contaba con notas de compra para corroborarlo.

Ahora, recientemente, este negocio Xalapeño conocido como "La Cabaña", se ve envuelto de nueva cuenta en 'el ojo del huracán' tras ser exhibidos en redes sociales por presuntamente vender tacos con gusano.

Y a este reporte, se suman más denuncias ciudadanas de xalapeños quienes ponen en duda el estado de los alimentos, pues también señalan que no es la primera vez que este negocio ofrece carne echada a perder.

"La carne tiene un sabor extraño", "Siempre que pasas por esa carnicería huele muy mal", "Antes compraba ahí, pero se me hizo sospechoso que la carne no durará fresca", "Yo comí ahí y me enfermé tres días, fue la última vez que comí en ese lugar".

Fueron tan solo algunos de los comentarios de la publicación en redes sociales.

Además, algunas personas también hacen referencia a que han tenido experiencias similares en sus otras sucursales, como la del Mercado Jauregui, el Mercado La Rotonda, y aún más reciente, la de la avenida Ébano.

A pesar de estas acusaciones, el negocio de Xalapa "Carnicería La Cabaña" y todas sus sucursales siguen abiertas al público, sin ofrecer disculpas ni más detalles al respecto.

Y tras este hecho, solo queda la pregunta ¿Qué harías si en tus tacos te encuentras con 'proteína extra' ya sea de perro o de gusanos?