Nemi Dib deberá reintegrar 1.8 mdp que desvió en Veracruz

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado determinó no conceder un amparo directo a Juan Antonio Nemi Dib, quien deberá de reintegrar un millón 876 mil pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El exfuncionario de la administración de Javier Duarte ha tratado de librar dicho pago, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó su responsabilidad en un daño patrimonial.

En 2019 el exsecretario de Salud y exdirector del DIF estatal fue sentenciado por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el juicio contencioso administrativo número 717/19-13-01-6.

Sin embargo, tramitó un amparo directo, mismo que los magistrados acaban de resolver en su contra.

"Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 183 a 189 de la Ley de la materia, se resuelve: Único. - la justicia de la unión no ampara ni protege a Juan Antonio Nemi Dib contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Golfo del Tribunal federal de justicia administrativa, con sede en Xalapa, Veracruz.

"Consistente en la sentencia definitiva dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio contencioso 717/19-13-01-6, misma que se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria".

Luego de que se dio a conocer la sentencia, el mismo exfuncionario dijo que debido ante medios de comunicación que estaba en calidad de preso político y su defensa no aportó todos los elementos para acreditar que tal reintegro de recursos era improcedente.

Añadió que no existe una acusación penal en su contra y al no ser una cosa juzgada no se le podía señalar como responsable. Además, aseveró violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, argumentos que fueron desestimados por el Tribunal Colegiado.