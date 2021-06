motociclistas_y_repartidores_de_xalapa_denuncian_abusos_de_ssp

"Policías ratas", "Somos repartidores, no delincuentes", gritaron frente a las instalaciones mientras bloquearon la calle Zaragoza con sus unidades.

Los quejosos denunciaron los actos de corrupción de los que son víctimas, ya que sus unidades son detenidas, según dijeron, sin razón alguna y obligados a pagar sumas altas por lo que pidieron poner un alto a esas acciones.

Uno de los afectados dijo que en una ocasión lo detuvieron sin motivo, "me golpearon, me quitaron mi motocicleta me llevaron a un corralón y me cobraron dos mil 750 pesos".

Ante esta situación, exigieron que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez intervenga, pues consideraron que son abusos por parte de los uniformados y grúas, que usan el servicio como un negocio.

"Suben 10 o 15 motos a las grúas y cobran mil 500 pesos por arrastre y no es justo, porque no tenemos esa cantidad para poder sacar nuestra herramienta de trabajo", dijo otro de los motociclistas que protestó.

