Joven xalapeño debuta y brilla con Panteón Rococó en la Feria de Banderilla

El pasado fin de semana, dentro de la Feria de Banderilla la presentación del grupo de ska-rock Panteón Rococó fue todo un éxito, además que fue el marco ideal para la presentación y debut en el escenario del joven xalapeño Emiliano Martínez Vásquez.

El teatro del pueblo de dicha feria, estuvo abarrotado el pasado sábado, por la presentación de uno de los grupos más exitosos de México en este momento.

Ahí, fue el marco, para que Emiliano Martínez subiera a echarse el tradicional "palomazo" con su saxofón.

Emiliano Martínez Vásquez es estudiante de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y desde niño comenzó su formación musical en el Centro de Iniciación Musical de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Fue su papá Francisco Martínez quien le dio la sorpresa que lo hizo muy feliz, pues ¡tocaría con Panteón Rococó! lo que sería un reto importante y un deseo cumplido.

"Estaba muy emocionado, desde hace una semana antes de que le di la noticia, no lo podía creer, se puso nervioso, me dijo: no se que voy hacer cuando suba al escenario y vea tanta gente " comentó.