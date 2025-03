Ópera en las calles de Xalapa; con su voz, Dulce busca conectar desde el corazón

Buscar conectar, transmitir, remitir a un sentimiento que a veces puede ser nostalgia, alegría, un abrazo. Conexión a través de la voz que nace no de la garganta, sino desde el corazón, desde el amor.

Una chica canta ópera en las calles de Xalapa.

Desde pequeña, Dulce comenzó a cantar y a darse cuenta de su gusto por ello. Poco a poco fue descubriendo que, con su propia voz, podía jugar, ser fuerza y abrazo, y sí, no sólo transmitir, sino conectar.

En el centro de las calles de Xalapa, de pronto se escucha una voz que logra cautivar a muchos y muchas. Es una voz muy especial, dulce y potente, que canta ópera con gran sentimiento, la voz de Dulce.

Dulce León, nacida en Xalapa, es Soprano Coloratura. Llega a la calle Enríquez, al Parque Juárez, abajo de Palacio de Gobierno, a la esquina de un café, y comienza a cantar óperas que estremecen y abrazan.

-Cómo nace tu gusto por la música, cómo te das cuenta de tu voz y su color para ser soprano?-

"Desde muy chica me gustó la música, mi papá siempre fue mi inspiración, él amaba la música. Fue cuando entré a la secundaria que había un taller de coro, a mí me gustaban las cosas artísticas, yo escribía, dibujaba, pero ahí fue mi inquietud de decir yo quiero cantar y mostrar que yo podía hacer algo", comparte en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

En un principio, descubrir su propia voz fue una sorpresa para Dulce, "porque yo no sabía que podía cantar así, de hecho fue un trabajo que duró tiempo, ir descubriendo mi voz, fue muy bonito porque fue descubrir que también podía expresar mi arte a través de esa vía".

Así, se fue encaminando hacia la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, para posteriormente concluir sus estudios en Argentina y regresar a su natal Xalapa en 2016.

-¿Qué es lo que más te inspira cantar. Cuándo estás cantando qué es lo que te motiva?-

"Siento que es como si conectara conmigo misma, con algo que necesito expresar y es muy bello porque la música es como si tuviera una cualidad muy especial que conecta con otras personas. Independientemente de la creencia de cada quien, siento que es como si la música trascendiera y conectara a las personas, se me hace algo muy bello; más allá como de la emoción de mostrar una calidad de técnica o ese tipo de cuestiones más académicas que también es muy padre desarrollar, yo siento como que más allá de eso es como esa conexión con las personas, como si fuera una forma como de amar a través del arte y wow, encontrar a alguien que de pronto se ve conmovido por eso y que encuentre como esa luz o esa alegría, es como muy bonita esa experiencia".

-¿Algunas de las óperas que más te gusta cantar?-

"Lucía de Lammermor me gusta mucho, y también La Sonambula. Hay muchas que me gustan mucho, pero algunas que me gustan mucho sus áreas en sí, esas me gustan mucho".

DESDE ADENTRO

Para Dulce es muy importante no compararse con nadie más, y es la recomendación que da a las generaciones más jóvenes que ella, pues "uno tiene su camino y uno tiene que enfocarse en el amor que tienes por eso que estás haciendo".

"Si ves a los demás te sirven como de inspiración, como de yo quiero desarrollar esa cualidad en mí, pero nunca como de ay, es mejor, porque eso es muy frustrante, y realmente lo que más importa en todo lo que hacemos, es encontrarnos a nosotros mismos a través de lo que hacemos y poder conectar con nosotros y a través de eso ya conectamos con las demás personas, es algo que viene de adentro".

Hay gente que no ha conocido aún la ópera, pero aunque lo popular tiene su encanto, en lo clásico hay otro tipo de sentimiento que es sensacional poder experimentar, expresa Dulce al invitar a las nuevas generaciones a estar abiertas a conocer distintas manifestaciones del arte y descubrir la ópera que, al conocerla, resulta que no es algo ajeno, sino que logra conectar a través de las historias que se cuentan y que conectan.

Tras la charla, Dulce canta y, como ya es costumbre, atrae la atención de quienes, entre prisas o no, con sus propias historias cada quien, caminan en las calles de la capital Veracruzana.

Y así, cantando ópera, Dulce logra con su voz que suena como su nombre, pero que a la vez es muy potente, lo que ella desea al cantar: conectar desde adentro, desde lo que se siente, desde el amor//