De Veracruz a Italia; a sus 10 años buscará un lugar en un equipo de la Serie A

Juan Román Cano Santiago, de 10 años y originario de Ignacio de la Llave, Veracruz, viajará para buscar un sueño en el futbol del Viejo Continente.

Y es que el menor fue uno de los elegidos por visores de la Juventus en México para formar parte de un campamento que se realizará en Italia, donde podrá mostrar sus habilidades.

El pequeño comentó que fue durante 2024 cuando el equipo multicampeón de Italia realizó una serie de visorias en Puebla, Quintana Roo y Veracruz, siendo parte de los elegidos para vivir esta experiencia.

"A los niños se les dividía por edades, escogían a 120 niños y gracias a Dios me escogieron a mí. En la escuela juego futbol en la mañana; como a la una o a las dos me pongo a jugar en mi casa y de cuatro a 6:30 voy a entrenar y como a las siete me pongo a hacer la tarea", afirma Juan Román.

El menor viajará a Italia el 22 de marzo, iniciando su aventura europea el día 23 y permaneciendo en Italia hasta el 30 de este mismo mes; Juan Román adelantó que buscarán un tiempo para ir al Vaticano y agradecer por esta oportunidad.

"Me gusta el futbol porque mi mamá siempre me ha dicho que desde antes de que naciera decía 'este niño va a ser futbolista' porque mi abuelito tenía también ese sueño; él jugó en Veracruz en los Tiburones, mi abuelito se llama Marcelino Santiago Suárez", resaltó el pequeño.

Malú Santiago Ponce, madre de Juan Román, destacó que su hijo fue uno de los pocos elegidos para vivir esta experiencia; sin embargo, dijo que no ha sido fácil reunir recursos para poder acompañarlo a Italia pues dicho campamento solo cubre los gastos del joven futbolista.

"Tuvimos de agosto para acá que trabajar vendiendo tamales, haciendo rifas; somos profesores, con nuestro aguinaldo y gracias a Dios entramos en una red de apoyo y no nos han dejado solos en eso.

"El trabajo fue arduo para viajar a otro continente y son nueve días; ellos dicen que lo más importante es descubrir los talentos a temprana edad y habrá niños de todo el mundo (...) La oportunidad que él abrió es muy importante y si se da algo más, qué bueno".

Con información de Heladio Castro