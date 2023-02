¿Y el reglamento? Grúas desafían a Fiscalía y se niegan a liberar vehículos

El Gobierno de Veracruz anunció un reglamento para los concesionarios del servicio de grúas, mismo que se sigue aplazando desde septiembre de 2022. Mientras tanto, algunas empresas han optado por desafiar a la Fiscalía de Veracruz, por ordenarles liberar sin costo unidades retenidas como parte de procesos judiciales.

Recientemente, según consta en expedientes del tablero de avisos del Consejo de la Judicatura Federal, el organismo mandató a Grúas Díaz sacar una unidad "sin costo alguno" del corralón.

Sin embargo, la empresa rechaza liberar vehículos y camiones de esta forma, pues exige primero el pago por el servicio de arrastre, salvamento y depósito.

Grúas Díaz incluso optó por tramitar amparos en contra de la actuación del organismo por pedirle sacar del corralón unidades que formaban parte de una investigación. Fiscales realizan diligencias para la entrega de los automotores; no obstante, los grueros exigen el pago correspondiente y para ello recurren a jueces federales.

Abusos denunciados

En noviembre del año pasado, la diputada de Morena y vocal de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, Perla Eusebia Cortés Pérez, cuestionó sobre el tema al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien acudió a comparecer ante la Legislatura.

La diputada acusó que concesionarios de grúas aplican tácticas como "la aburridora" para que caiga el "aflojatodo", señalando colusión de la SSP y la Fiscalía para sacar la mayor cantidad de dinero a usuarios, que en algunos casos deben de pagar hasta 30 mil pesos para liberar una unidad.

"Empiezan a hacer la investigación y se pasan uno, dos, tres (...) pareciera que tuvieran una fecha determinada de 16 días para dar liberación de tal vehículo porque resulta que ni es robado, ni acusado por ningún delito y ni dan su carta de liberación. Ahí viene lo bueno, ir al corralón a sacarlo.

"Primero ya está desmantelado, las piezas cambiadas; segundo, el gran costo que esto conlleva. Estamos hablando que por 16 días han cobrado hasta 30 mil pesos. No entregan factura, no entregan listado de por qué ese costo y uno habla, aquí sea a Transporte, Tránsito y lo primero que te dicen: 'son grúas particulares'", acusó.

Sefiplan cobraría servicio

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que a inicios de este año estaría listo el reglamento para el servicio de arrastre y salvamento de vehículos en Veracruz, mismo que se había proyectado para septiembre de 2022 pero sigue aplazándose.

Seguimos trabajando el tema del reglamento; no hemos concluido, no solamente son modificaciones a la ley como aquí se comentó, necesitamos tener personal capacitado y las nuevas formas para el cobro de multas y sobre todo que la gente sepa y no sea sorprendida.

"Que sepan a qué tiene derecho, cómo pueden realizar los pagos, recuerden que ahí también va el tema de las grúas", señaló el Ejecutivo a finales del año pasado.

Por su parte, el director general de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, José Antonio Camps Valencia, dijo que el nuevo reglamento establecerá que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realizará el cobro de facturas por el servicio de los grueros concesionados.

Además, señaló que las 44 empresas que operan en Veracruz deberán tramitar nuevos permisos e inscribirse al padrón de contratistas de la dependencia.