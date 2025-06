¡Histórico! Se confirman dos selecciones debutantes en el Mundial 2026

A prácticamente un año de su arranque, la Copa del Mundo de 2026 continúa sumando invitados a medida que llegan a su fin las eliminatorias de cada confederación, y dos más se unieron el día de hoy.

Sin embargo, para estos países es una noticia bastante especial, ya que hicieron historia al lograr su clasificación al que será el primer Mundial al que asisten. Se trata de las selecciones de Uzbekistán y Jordania.

El país de Asia Central se formó en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética, y nunca había jugado una Copa del Mundo desde entonces. Sin embargo, eso cambió el día de hoy, pues luego del empate a 0 goles ante Emiratos Árabes Unidos, aseguró el segundo puesto en su grupo de las eliminatorias de la AFC.

Uzbekistan make history!



The White Wolves will make their @FIFAWorldCup debut at next year´s tournament in North America! pic.twitter.com/ocButmddP5