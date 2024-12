Que pague por lo que hizo, exigen en Xalapa para agresora de mujer con aceite hirviendo (+Video)

Los familiares de la señora Guadalupe Ramírez Anell se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, del centro de la ciudad de Xalapa, para exigir justicia, tras sufrir la agresión con aceite caliente.

Se trata del ataque de una mujer que había acudido como cliente en compañía de otra femenina y un masculino en el local de antojitos "Rinconada", ubicada en la avenida Atenas Veracruzana, de la colonia Revolución en la ciudad de Xalapa.

Marissa Domínguez, hija de la señora agredida, dijo que el ya procedieron a levantar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que la agresora está plenamente identificada como Arleth Adamaris.

"Pido que pague con cárcel y permanezca el tiempo que tenga que estar y también pague los gastos médicos", pues estos se elevaron a 9 mil pesos por los gastos médicos.

La señora Guadalupe, ya está en su domicilio en recuperación, pero tuvo lesiones de primero y segundo grado en brazo derecho y piernas, pues le fue arrojado un cazo con aceite hirviendo, tras una discusión con unos clientes.

En la protesta, Marissa narró que todo comenzó cuando los clientes pidieron la cuenta por separado.

"Nosotros dijimos que no podíamos, pero que les dábamos la comanda para que ellos hicieran sus cuentas por separado, no quisieron y nos empezaron a levantar la voz, a insultar, tanto el masculino como las mujeres".

Les pidieron que se retiraran del lugar, pero el coraje de los comensales comenzó a subir de tono y "una de ellas me dijo que me saliera agarrar a golpes con ella, le dije que no, mi mamá hizo el comentario de que era una mocosa, ya se iban y una de ellas se regresó y le aventó el aceite caliente de las empanadas".

Marissa ayudó a su mamá a quitarle la ropa y entonces el hermano salió en busca del hombre que acompañaba a las mujeres a quienes lograron tomarles las fotografías y así emprender la búsqueda en las redes sociales.